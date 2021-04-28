富豪娶AV女優3個月暴斃！葬禮當天她「詭異微笑」影片曝光

日本富豪野崎幸助2018年在家中全裸暴斃，與他新婚3個月、小他55歲的妻子、前AV女優須藤早貴（見圖）涉有重嫌。（擷取自推特）

2021/04/28 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本富豪野崎幸助2018年在家中全裸暴斃，與他新婚3個月、小他55歲的妻子、前AV女優須藤早貴涉有重嫌，今日被捕。日媒也公布一段在野崎幸助的葬禮後，須藤早貴看似心情甚佳，還露出「詭異微笑」長達30秒的片段，讓網友不寒而慄。

綜合日媒報導，野崎幸助曾出書分享自己「4000人斬」經驗，2018年時，77歲的他被發現全身赤裸在家中暴斃，警方調查後發現他體內殘留過量興奮劑，且並非由野崎幸助本人自行服用，認定須藤早貴涉有重嫌。

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今（28）日上午，警方在目前25歲的須藤早貴住處東京品川區將她依殺人罪逮捕。警方發現，在野崎幸助死前，須藤早貴曾在網路上搜尋興奮劑資料，此外，野崎幸助死前，他的愛狗臘腸犬也突然暴斃，被警方認為有高度關聯。

另外，野崎幸助葬禮上，須藤早貴表現也十分不符常理，有在場人士透露，須藤早貴心情平穩，有「強烈違和感」，詢問她心情時，她還回答「沒有什麼」。日媒今天曝光一段影片，只見在葬禮結束後，須藤早貴穿著黑色喪服，在家中悠閒滑手機，臉上露出笑容，顯得心情相當不錯。

相關影片引起日本網友熱議，紛紛說，「這種壞人應該永遠被關在監獄」、「真的好醜陋」、「一切都是為了錢」、「把錢看得比人命還重」、「看起來就像老鼠一樣」。

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