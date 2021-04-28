鎖港條例？香港修訂入境條例 可要求航空公司禁載個別乘客

香港立法會今（28）日三讀通過《2020年入境修訂條例草案》，將容許保安局局長賦權入境處可要求航空公司禁止運載個別乘客。（法新社）

2021/04/28 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會今（28）日三讀通過《2020年入境修訂條例草案》，將容許保安局局長賦權入境處可要求航空公司禁止運載個別乘客，新法將在8月1日開始實施。

綜合外媒報導，香港修訂後的入境條例，將賦權香港政府要求航空公司在航班抵香港前，向入境處通報乘客資料，並授權入境處可要求航空公司禁止運載個別乘客。該修訂條例引發各界擔憂中國限制人民的出入境自由手法可能會搬到這個半自治的國際商業中心，被民主派形容是「鎖港條例」。

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由於中國經常用出入境限制來打壓異議人士，反對者擔心，香港可能會採用同樣的策略。在香港頗具影響力的大律師公會先前警告，草案賦予入境處處長「明顯不受限制的權力（apparently unfettered power）」，可能限制港人及其他人離開香港。

香港保安局則強調，這是修法是針對難民問題，希望從源頭減少非法入境者。局長李家超今天又重申，新法是針對出發前往香港的航機，不影響香港居民受《基本法》保障的出入境自由。

但是，該法案的措詞並沒有寫明條例管制範圍只限入境航班，法律分析人士擔心，新法也可能會被用來對付想離開香港的人。民主派大律師鄒幸彤直言，「政府以難民問題為藉口，擴大了自己的權力。」

港府表示，實行有關措施時會制訂附屬法例，並列明只針對入境香港航班。但同時身為香港支聯會副主席的鄒幸彤認為，只要主體法例賦予當局的權力，當局始終有機會使用，附屬法例限制並不足夠。

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