武漢肺炎》印度疫情失控死亡破20萬 佛奇轟富國難辭其咎

美國防疫專家佛奇表示，印度疫情爆發，凸顯各國貧富不均、防疫應對不一致等問題。（路透檔案照）

2021/04/28 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，總死亡數突破20萬人，美國防疫專家、白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）表示，印度問題凸顯各國未能團結一致，避免悲劇發生。佛奇也指出，疫情爆發以來，富國未能為世界提供公平的醫療服務。

根據《衛報》報導，佛奇表示印度疫情顯示全球不平等現象，他指出，應對全球性疫情的唯一方法就是採取全球性的應對措施，這意味著在全球範圍實踐平等，但各國並未做到這點。

請繼續往下閱讀...

佛奇說:「這是一個互相連結的世界，我們都在一起，各國對彼此都有責任，特別是富裕國家。」佛奇認為未來全球衛生系統必須升級，以盡快偵測緊急狀況，國與國之間的透明性和溝通能力將是關鍵。佛奇補充，這不只是印度等國的問題，也是美國的問題。

佛奇也說，國際間必須有更好的監督能力，以便某些國家發生狀況時，應對措施不會延遲太久。

美國正運送氧氣、藥物及防護裝備到印度，未來也將提供疫苗。印度落於悲慘處境，人們因病床、氧氣不足而死亡。世界衛生組織（WHO）也透過COVAX加快對印度的援助。

印度過去24小時新增36萬2770確診個案，死亡數個案新增3286例，單日死亡數首次突破3000例，單日新增確診及死亡個案雙雙刷新紀錄。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法