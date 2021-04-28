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    武漢肺炎》印度疫情失控死亡破20萬 佛奇轟富國難辭其咎

    美國防疫專家佛奇表示，印度疫情爆發，凸顯各國貧富不均、防疫應對不一致等問題。（路透檔案照）

    美國防疫專家佛奇表示，印度疫情爆發，凸顯各國貧富不均、防疫應對不一致等問題。（路透檔案照）

    2021/04/28 20:18

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，總死亡數突破20萬人，美國防疫專家、白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）表示，印度問題凸顯各國未能團結一致，避免悲劇發生。佛奇也指出，疫情爆發以來，富國未能為世界提供公平的醫療服務。

    根據《衛報》報導，佛奇表示印度疫情顯示全球不平等現象，他指出，應對全球性疫情的唯一方法就是採取全球性的應對措施，這意味著在全球範圍實踐平等，但各國並未做到這點。

    佛奇說:「這是一個互相連結的世界，我們都在一起，各國對彼此都有責任，特別是富裕國家。」佛奇認為未來全球衛生系統必須升級，以盡快偵測緊急狀況，國與國之間的透明性和溝通能力將是關鍵。佛奇補充，這不只是印度等國的問題，也是美國的問題。

    佛奇也說，國際間必須有更好的監督能力，以便某些國家發生狀況時，應對措施不會延遲太久。

    美國正運送氧氣、藥物及防護裝備到印度，未來也將提供疫苗。印度落於悲慘處境，人們因病床、氧氣不足而死亡。世界衛生組織（WHO）也透過COVAX加快對印度的援助。

    印度過去24小時新增36萬2770確診個案，死亡數個案新增3286例，單日死亡數首次突破3000例，單日新增確診及死亡個案雙雙刷新紀錄。

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