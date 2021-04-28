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    三星前會長李健熙生前珍藏捐出 總價達752.5億

    李健熙和其父親，三星集團創始人李秉喆一樣，熱愛藏古代美術品，個人藏品數量位居南韓之首。（彭博）

    李健熙和其父親，三星集團創始人李秉喆一樣，熱愛藏古代美術品，個人藏品數量位居南韓之首。（彭博）

    2021/04/28 23:20

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星集團前會長李健熙去年過世後，除了龐大的遺產及鉅額遺產稅之外，李健熙生前收藏的2.3萬件文物、美術作品也成為社會焦點。南韓文化體育觀光部今（28日）表示，將從6月起陸續向社會公開展示李健熙捐贈的收藏。

    綜合韓媒報導，李健熙的遺囑28日公開遺產回報社會計劃，宣布將生前收藏的2.3萬件精美藏品捐贈給南韓國立中央博物館和國立現代美術館等機構。

    藏品囊括許多國家級瑰寶，包括夏卡爾、莫內、畢卡索等西方名畫家的畫作。據美術界估計，捐贈的美術品價值達2～3萬億韓元（約新台幣503億1407萬~752億5609萬）。

    李健熙和其父親，三星集團創始人李秉喆一樣，熱愛藏古代美術品，個人藏品數量位居南韓之首。李健熙生前收藏的2.16萬件古代美術品將捐給國立中央博物館，包括朝鮮王朝中期畫家鄭敾的《仁王霽色圖》、高麗佛畫《千手觀音菩薩圖》等14件國寶、46件寶物。

    另外，莫內的《睡蓮池》、達利、夏卡爾、高更、雷諾瓦等西方大師的作品將在南韓國立現代美術館展出。

    南韓國立中央博物館6月將挑選其具有代表性的藏品，舉辦「李健熙藏品特別展」（暫名），明年10月再將精選部分名品舉辦「李健熙珍藏名品展」。南韓國立中央博物館強調，要把文化強國的國家形象推廣至全世界。

    南韓文化體育觀光部表示，此次捐贈的藏品提升了展館的國際競爭力，希望這些作品能夠在南韓近代美術史的展示和研究工作中發揮重大的作用。

    莫內的《睡蓮池》、達利、夏卡爾、高更、雷諾瓦等西方大師的作品將在南韓國立現代美術館展出。。（路透）

    莫內的《睡蓮池》、達利、夏卡爾、高更、雷諾瓦等西方大師的作品將在南韓國立現代美術館展出。。（路透）

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