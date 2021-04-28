中德第6輪政府磋商登場 李克強強調「勿干涉內政」

德國總理梅克爾（圖中著深紅衣者）與中國國務院總理李克強（後方螢幕左）以視訊方式進行第6輪中德政府磋商。（美聯社）

2021/04/28 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）今（28）日與中國國務院總理李克強以視訊方式進行第6輪中德政府磋商。梅克爾除表達了希望與中國在商業、疫情方面保持合作的意願之外，也談到了中國的人權問題，李克強則強調，只要德國「不干涉中國內政」，什麼都好談。

根據中國官方新聞稿，梅克爾在會議上表示，在雙方政府的磋商機制推動下，外交、經貿、農業、社會、食品安全、可持續發展、應對氣候變化等領域合作達到新的廣度和深度，希望這一機制能夠延續下去。

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此外，兩國在國際社會共同抗擊武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情上都扮演著重要角色，德方願與中方進一步推進疫苗生產和互認合作。

另根據《路透》與《美聯社》報導，梅克爾在談話中也點出了中國在人權議題方面的劣跡，「（我們）有些不同的意見，例如，當我們想到香港的情況時。」、「我希望我們能盡快就人權問題進行對話。」

李克強則回應，中德在一些問題上有不同看法，這是客觀事實。只要雙方尊重彼此核心利益和重大關切，在平等相待、互不干涉內政的基礎上進行溝通交流，就可以為對話合作進一步順利開展創造有利條件。

李克強也說，儘管去年受到疫情衝擊，中德雙邊貿易額仍逆勢上揚，充分體現了中德合作的高水準和巨大潛力，中德作為世界主要經濟體和有影響力的國家，都支持多邊主義和自由貿易，雙方應當為開放、互利、共贏合作作出表率。

李克強還提到，明年是中德建交50周年，希望雙方著眼未來50年的合作，確保兩國關係長期健康穩定發展。這不僅有利於中德，也有利於世界。

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