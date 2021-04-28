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    發現叔叔很好騙！姪女偽造李顯龍電郵 1年狂騙千萬

    新加坡32歲女子以打官司為由向叔叔借錢，甚至為了增加可信度，還偽造新加坡總理李顯龍的電郵。圖為李顯龍。（歐新社檔案照）

    新加坡32歲女子以打官司為由向叔叔借錢，甚至為了增加可信度，還偽造新加坡總理李顯龍的電郵。圖為李顯龍。（歐新社檔案照）

    2021/04/28 23:19

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡1名32歲女子發現自己的叔叔「很好騙」，因此藉著打官司之由向叔叔借錢，甚至為了增加可信度，她還偽造新加坡總理李顯龍的電郵，叔叔全都相信，1年多來借出新幣85萬元（約台幣1788萬元）給姪女，但最終騙局仍被揭穿。

    根據《新加坡新聞》報導，法院指出，被告的32歲女子2018年5月在酒店工作，突發奇想要詐騙自己的親叔叔，聲稱公司要她支付新幣3000元才肯給她出國工作的機會，叔叔為了幫助姪女立刻掏錢，女子卻因爸認為「叔叔很好騙」，同年12月起展開長達1年的詐騙戲碼。

    她向叔叔聲稱自己惹官司上身，要新幣23萬元保釋金，接著又稱銀行私吞這筆錢，向叔叔索取律師費打官司。女子1年來為了增加可信度，不惜偽造總理李顯龍、副總理王瑞傑等新加坡高官的電郵，而叔叔看到這些大官們的信函，竟然全都相信繼續借錢。

    女子在2019年3月偽造法院文件，向叔叔指稱自己的官司已被撤銷，告知他「不久後就會將錢退回」，卻同時繼續向叔叔借錢「進修」；2019年10月，女子持續故技重施，向叔叔聲稱訴訟費遭律師侵吞，這下讓叔叔察覺「自己的錢不斷被人吞」，拉著女子報警，警方在女子作筆錄時拆穿整齣騙局。

    新加坡法院26日開庭審理，女子被控偽造文書、偽造法庭文件、欺騙、向警方提供假資料等罪名，她承認其中3項罪名，法官判處他5年6個月有期徒刑，罰金新幣2000元，並將她還押看守所等待其他案件審理，至今無人替她支付新幣15萬元的保釋金。

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