冷血！折斷失智老人手臂還狂笑 畫面曝光美警遭處份

美國警察去年逮捕73歲失智老人，造成其手肘骨折，事後還看影片嘲笑。（圖片擷取自Youtube The Life & Liberty Law Office）

2021/04/28 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州警察暴力逮捕73歲失智老人，造成其手肘骨折和肩膀脫臼，事後還看著錄影畫面狂笑，美國檢察官已著手調查，恐面臨刑事指控。

綜合外媒報導，去年6月73歲失智婦女加納（Karen Garner）在賣場拿了價值約13美元（約新台幣362元）的糖果、可樂及衣服卻忘了付錢，商家後來稱有追回這些物品，然而員警霍普（Austin Hopp）、賈拉利（Daria Jalali）在加納回家途中將她攔截逮捕，逮捕過程中折斷了她的手肘，並讓肩膀脫臼。

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事後霍普、賈拉利和另位員警布萊克特（Tyler Blackett）觀看當時的密錄器畫面，整個觀看過程被監視器拍到，霍普和賈拉利對著逮捕影片狂笑，霍普甚至還說:「準備好聽到『砰』了嗎?」其他人問:「什麼『砰』?」對此，霍普回答:「我想是她肩膀發出的。」

影片中加納不斷呼喊她要回家，布萊克特明確表示不喜歡這段影片，希望停止播放，賈拉利則稱他「非常喜歡」，賈拉利也說密錄畫面是他最喜歡看的東西，就像電視直播一樣，他可以看一整天。

加納的律師表示，她被暴力拘捕約6小時，期間沒有獲得任何醫療照護。霍普已被強制休假，賈拉利被調職處份，檢察官也將進行刑事調查。

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