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    印度變種病毒恐造成疫情失控 世衛：至少在17國現蹤

    印度疫情嚴重失控，印度多處臨時火葬場正忙著處理等待火化的大批遺體。（美聯社）

    印度疫情嚴重失控，印度多處臨時火葬場正忙著處理等待火化的大批遺體。（美聯社）

    2021/04/28 18:07

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，世界衛生組織（WHO）週二（27日）表示，可能造成該國狀況失控原因之一的印度變種病毒「B.1.617」，目前至少已在17個國家現蹤。

    綜合外媒報導，世衛指出，截至26日止，最早出現在印度的武肺變種病毒株B.1.617，已在「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）開放數據庫的1200多個序列中發現，顯示已在包含美國、英國等至少17個國家出現。

    有專家指出，有著「三重突變」的印度變種病毒株，據信是近期印度疫情急遽惡化的原因之一，確診者甚至出現了包括腹瀉、腹痛、皮疹、意識模糊、口鼻流血等新症狀，年輕人住院比例也升高。

    對此，世衛近日將印度變種病毒株列為「關注變種」（variantof interest）。由於目前還未能確定B.1.617比原始病毒更危險、更具傳染力，故世衛上未宣告將其列為「疑慮變種」（variant of concern）。

    另外據《印度時報》今日報導，指出印度過去24小時新增36萬2770例確診個案，新增3286人病歿，單日新增確診及死亡個案雙雙刷新紀錄，同時也是首度單日死亡個案突破3000宗！世衛首席科學家斯瓦米納坦（（Soumya Swaminathan）日前就表示，印度疫情被「嚴重低估」，實際感染人數可能已經達到官方報告數字的20到30倍。

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