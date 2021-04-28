童心釀意外！ 男童拉「薩諾斯」玩耍 反遭150公斤模型重壓

薩諾斯模型重壓男童。（圖擷取自《Kazinform》）

2021/04/28 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕賣場有時會擺放模型吸引購買意願，但未做好安全標語或裝置，恐釀成意外。日前1間購物中心內部擺放巨大模型，1名男童經過時抱著模型玩耍，沒想到重達150公斤的模型因不負重量，往後倒下重壓在男童身上，一旁懷孕9個月的母親驚嚇不已，事後調查模型的安全措施有疑慮，憤而向賣場提告。

根據《Kazinform》報導，哈薩克第1大城阿拉木圖某間購物中心，將重達150公斤的漫威（MARVEL）系列反派角色薩諾斯（Thanos）的巨大模型擺放在商場內，1名男童26日隨媽媽逛街時，一邊等待媽媽挑選貨架上的商品，一邊抱著薩諾斯的右手臂玩耍，結果此模型因重心不穩往後倒下，直壓在男童身上，原本專注於購物的母親與附近的民眾聽到聲響，嚇得趕緊將男童從模型下拉出來，隨即送醫治療。

男童就醫後，診斷出有腦震盪，身體也受到部分挫傷，而警方事後調查發現，此座薩諾斯模型並未做好安全措施，僅用膠帶固定底部，因此男童家長憤而提告。

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購物中心的總經理瓦迪姆（Vadim Golenko）對發生此事深感遺憾，將全面加強商場內部的安全檢查，同時會持續與男童家屬保持聯絡，並負起男童所有治療費用及相關責任。

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