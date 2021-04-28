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    沒登記算違規！深圳警方衝進教會 強制帶走牧師、教友

    中國打壓宗教情事頻傳，近日再度發生牧師、教友，遭強制帶走的事件，這些信徒被當局稱「在未經登記的場所從事宗教活動」，屬非法集會，被帶走的10餘名人士被扣押超過10小時，於事件發生當晚才獲釋。（翻攝自推特）

    中國打壓宗教情事頻傳，近日再度發生牧師、教友，遭強制帶走的事件，這些信徒被當局稱「在未經登記的場所從事宗教活動」，屬非法集會，被帶走的10餘名人士被扣押超過10小時，於事件發生當晚才獲釋。（翻攝自推特）

    2021/04/28 15:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓宗教情事頻傳，近日再度發生牧師、教友，遭強制帶走的事件，這些信徒被當局稱「在未經登記的場所從事宗教活動」，屬非法集會，被帶走的10餘名人士被扣押超過10小時，於事件發生當晚才獲釋。

    根據《自由亞洲電台》報導，深圳市龍崗分局警察及民族宗教事務管理局人員於25日擅闖「三一福音豐收教會」，當時在場信徒正在進行主日敬拜，卻被指為「非法聚會」，有信徒透露，警方理由為信徒在未經登記的場所從事宗教活動，違反了《宗教事務條例》。

    警方和政府人員闖入當下，便說要針對現場基督徒們進行「口頭傳喚」，不顧牧師毛志斌質疑合法性，警察便將現場信徒樣貌拍下，並將毛志斌、另一名牧師曹源、楚懷慶長老以及教友帶至龍崗區坂田派出所，人數約10人；這10人被警方扣押超過10小時，於當晚獲釋。

    中國的基督徒表示，這次事件就是當局打壓家庭教會的縮影，且這樣的行徑在全國各處都持續進行中；總部設在美國的「對華援助協會」也對於深圳警方及宗教局這次藐視基督徒主日崇拜的行為感到相當失望，敦促中國相關當局能遵守中國憲法、國際保障宗教自由的條款以及尊重基本人權。

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