全世界「最古老」威士忌亮相 拍賣成交價可望達120萬元

全世界「最古老」的一瓶威士忌將在今年夏天於拍賣會亮相。示意圖。（美聯社）

2021/04/28 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕全世界「最古老」的一瓶威士忌將在今年夏天於拍賣會亮相，成交價格有望達到4萬美元（約台幣120萬元）。

據《CNN》報導，負責拍賣進行的公司Skinner表示，拍賣將於今年6月舉行，預估這瓶英格德威士忌（Ingledew Whiskey）的拍賣成交價格將落在2萬到4萬美元。

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據Skinner的說法，經喬治亞大學專家進行的碳14定年法測定，瓶內的酒可能是在1762到1802年之間釀造，但1860年代才被喬治亞州的一般商店裝瓶，是目前已知最古老的一瓶威士忌。

Skinner指出，這瓶威士忌後來被華爾街金融家摩根（John Pierpont Morgan）買下，據說摩根常去喬治亞州旅行，因緣際會購得這瓶威士忌酒。

摩根將這瓶酒送給南卡羅來納州的伯恩斯（James Byrnes），伯恩斯又把它送給親密的朋友德雷克（Francis Drake）。這瓶酒經德雷克家族保存了三個世代，最後才輾轉被拿來拍賣。

雖然這可能是已知最古老的一瓶威士忌酒，但價格與最貴的威士忌相去甚遠。在2019年，一瓶珍貴稀有的麥卡倫60年蘇格蘭威士忌以145萬英鎊（約台幣5826萬元）天價落槌，成為全世界最昂貴的一瓶威士忌。

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