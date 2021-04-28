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    中國律師楊暉曾代理12港人案 網路賣二手書遭重罰逾百萬

    中國福建廈門律師楊暉曾代理12港人案，替被捕青年辯護，近日他因為在網路上賣二手書，被控「非法銷售」，當局祭出將近30萬人民幣的罰款（約新台幣120多萬）。（翻攝自網路）

    中國福建廈門律師楊暉曾代理12港人案，替被捕青年辯護，近日他因為在網路上賣二手書，被控「非法銷售」，當局祭出將近30萬人民幣的罰款（約新台幣120多萬）。（翻攝自網路）

    2021/04/28 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國福建廈門律師楊暉曾代理12港人案，替被捕青年辯護，近日他因為在網路上賣二手書，被控「非法銷售」，當局祭出將近30萬人民幣的罰款（約新台幣120多萬），事後他要求當局召開聽證會，以求公道。

    根據《自由亞洲電台》報導，楊暉高峰時期曾收藏8千多本書，相當驚人，由於家中藏書眾多，他也養成在網路平台「孔夫子舊書網」販賣二手書的習慣。匿名知情人士透露，廈門集美區文化市場執法人員在未取得搜查證的狀況下，要求搜查楊暉住處遭拒。

    不料上週廈門相關單位就寄函通知，稱楊暉在未經批准的狀況下，於二手書網站「從事出版物發行業務」，祭出行政處罰，罰款為賣書所得的7倍，為28萬3千多元人民幣；楊暉對此相當不滿，將要求當局召開聽證會。

    知情人士指出，當局利用平台記錄以及監控微信，得知楊暉賣書的數量。

    知情人士認為，連焚書坑儒的秦始皇，都不會管合法書即在家裡交換，「哪會有如此荒唐到噁心的法律？」他強調，楊暉的書籍都從舊書店或是商店購入，應已完成發行程序，而當局想將事件導向刑事犯罪不成，只能追究行政責任，祭出高額罰款，「十分荒謬」。

    報導稱，楊暉曾替12港人案中被捕的青年辯護，也曾長期參與基督徒的維權事件，外界認為，這次楊暉遭重罰或和代理敏感案件、微信發聲有關。

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