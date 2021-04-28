中國貪官又爆新花樣 青海副檢察長賈小剛被抄到神秘「食堂」

中國青海省檢察院原副檢察長賈小剛被抄到880多瓶茅台酒，及一個神秘「食堂」。（圖擷取自網路）

2021/04/28 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國貪官花樣多，中共中央紀委國家監委昨（27）日發布一項調查，指青海省人民檢察院原黨組副書記、副檢察長賈小剛嗜酒如命，每日2~3場酒局，住處被抄到880餘瓶茅台酒，他還擁有一個神秘「食堂」，專做權、錢、色交易。

中媒報導，賈小剛是北京大學法律系碩士研究生，畢業後進入最高人民檢察院，2019年3月，賈小剛被任命為青海省人民檢察院黨組副書記、副檢察長（正廳級）。2020年因受賄落馬被雙開、移送法辦，今年4月15日被西寧市中級法院審理但尚未宣判。

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就在即將宣判時刻，中共紀監委就發布調查影片，直接公審賈小剛的「案情」；據調查內容，賈小剛赴青海工作，是帶一個河南老家村子裡親戚組成的「生活團隊」進駐，配有私人「管家」，隨身照顧他的一切生活起居，費用全部由「商人朋友」買單。

更特殊的是，賈小剛不住單位安排的宿舍，而是另租2房，1房居住、1房是「食堂」，這個神秘「食堂」，賈小剛自稱「10號樓」，外地的某些商人、朋友找他辦事，請客吃飯都安排在「10號樓」，甚至他跟某些女商人發生性關係的權色交易，也在「10號樓」內。

賈小剛私人「管家」常永波爆料，日常隨身伺候的工作，包括開車、做飯、洗衣服、安排酒局…，甚至每天要把賈小剛的皮鞋擦得一塵不染，一個不小心，還要被手捶、腳踹。

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