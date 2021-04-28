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    忍者學園？「熟蛋返生論」作者收費5.4萬教授「土遁」、「火遁」

    中國河南省鄭州市春霖職業學校校長郭萍，經常開設傳授「土遁」、「火遁」的意念移物和「原子能量波動速讀」等課程，收費達約5.4萬台幣。（取自網路）

    中國河南省鄭州市春霖職業學校校長郭萍，經常開設傳授「土遁」、「火遁」的意念移物和「原子能量波動速讀」等課程，收費達約5.4萬台幣。（取自網路）

    2021/04/28 05:58

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國河南省鄭州市春霖職業學校校長郭萍，因在吉林省主辦的「寫真地理」雜誌，發表「熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）─孵化雛雞的實驗報告」，引發輿論痛批「反智」，中國官方媒體更要求相關單位「對荒誕論文現象嚴加打擊」。儘管郭萍本人已出面道歉，卻有媒體發現，春霖職業學校經常開設收費菁英實際操作班、研討會等，傳授「土遁」、「火遁」的意念移物和「原子能量波動速讀」等課程，費用達1.28萬人民幣（約5.4萬台幣）。

    目前，「寫真地理」已遭停刊，負責人、相關責任人也遭約談調查，郭萍本人也正式道歉，卻只避重就輕地聲稱「試驗不夠嚴謹」，再次遭到中國網友砲轟。

    綜合中國和香港媒體報導，春霖職業學校成立於2015年2月，註冊資本10萬人民幣，宗旨為培訓電腦操作員、育嬰師、公共營養師、企業人力資源管理師、心理諮詢師、婚姻家庭諮詢師等，法定代表人為郭花平。其同名網站資訊顯示，「春霖教育」設有「超感知全能全腦」、「原子能量波動速讀」、「快速作文寫」等課程，並展示諸如「冥想之力，重塑大腦」等內容。

    據報導，「春霖教育」官方「微信」公眾號發佈的多篇培訓班招生文章中，均註明郭萍聯絡方式和微信QR code。相關文章聲稱，「智慧潛能導師菁英實操班」培訓內容包括高等感知力ESP潛能開發從入門到精通實操訓練、主流全腦技術核心原理揭秘及訓練方法、具備超強記憶效果的快速閱讀課程等。

    前述課程內容還包括「意念移物」（土遁、火遁、水遁、風遁、木遁、岩遁）、意念斷物、綠豆發芽、葉子復原等，4天3夜原價每人1萬2800人民幣，「早鳥優惠價」也要9800人民幣。

    春霖教育微信公眾號聲稱，郭萍為該校校長，同時還是「國家二級心理諮詢師、國家二級企業培訓師、鄭州大學省直校友會副秘書長、錢學森教育思想研究院研究員」等。春霖教育的全腦開發從平衡五臟六腑的精、氣、神入手，開發大腦高等智慧為核心，實現人格健康發展和高效學習為目標。

    此外，春霖教育還曾在「全腦教育大學堂」微信公眾號展示過「腦科學實驗室、生命教育研究成」，例如特異功能研究、意念干預種子發芽、五行遁法、雞蛋返生等。據稱郭萍以高價針對個別所謂的「全腦開發」、「特異功能」培訓開班，她曾對媒體表示，「我一般對外地學員都是收10萬，對河南的便宜些，收6萬。」

    然而，據河南電視台報導，學員家長「韓女士」在春霖職校繳納1萬6800人民幣，為孩子報名潛能開發班，卻發現孩子「蒙眼識字」的「特異功能」，只是透過眼罩下的縫隙「偷看」的。

    鄭州市消費者協會辦公室的工作人員26日表示，前述培訓學校的課程涉嫌欺詐消費者，消費者遇到上述情況，可向消協、公安等部門投訴舉報。

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