色叔性侵姪女未遂！被她男友「絕育」 餵豬吃香腸+蛋蛋

巴西1名36歲男子硬上20歲的姪女未遂，被姪女的男友與男友表弟打昏，割下睪丸與陰莖餵豬吃了。（示意圖）

2021/04/28 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）的奧柳斯達瓜市鎮（Olhos-d'Água）1名36歲男子先前硬上20歲的姪女未遂，被姪女的男友與男友表弟打昏，割下睪丸與陰莖餵豬吃了。

綜合外媒報導，36歲男子先前在喝醉酒後對20歲的姪女性侵未遂，姪女趁隙逃離，而男子事後也睡倒在家中，事件曝光後引發姪女的男友與男友表弟憤怒，兩人開始進行「絕育計畫」，4月19日將男子約到住家附近的甘蔗田，將男子一陣拳打腳踢打昏，拿出預藏的刀械將他的陰莖與睪丸割下來，並將男子丟到灌木叢中。

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男子醒來之後發現自己下體嚴重流血，經求助之下坐上救護車前往當地市立醫院，醫師止住了血卻找不到男子的陰莖與睪丸，受理案件的警官達席爾瓦（Stephan da Silva）說，員警努力搜尋失蹤的生殖器，但沒有找到；據稱行兇者拿著它們餵給豬吃掉了。

醫護人員設法重建了男子的尿道，但是外科醫生羅伯（Felipe Lobo）說：「他的陰莖和陰囊已被切斷，他的外生殖器完全消失了。」目前正給他使用抗生素，預計2至4天能夠出院；2名犯罪嫌疑人已被捕，全案正在調查中。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

巴西1名36歲男子先前硬上20歲的姪女未遂，被姪女的男友與男友表弟打昏，割下睪丸與陰莖餵豬吃了。示意圖。（法新社）

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