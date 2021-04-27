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    是真的！80元買走Google網域 谷歌證實：短暫失去過

    阿根廷一名男子日前僅花80元就買走Google在阿根廷的網域。（美聯社）

    阿根廷一名男子日前僅花80元就買走Google在阿根廷的網域。（美聯社）

    2021/04/27 22:16

    〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷一名男子竟然只花台幣80元就買下網路巨擘Google的網域！這個消息隨即引起外界熱議，事後Google阿根廷分公司也證實有網域名稱被其他人收購，但很快公司就重新獲得該網域的控制權。至於阿根廷男買網域的80元就這樣「不翼而飛」。

    根據《BBC》報導，30歲的網頁設計師庫羅尼亞（Nicolas Kuroña），上週三（21日）在通訊軟體WhatsApp上收到朋友稱「Google網站當掉」的訊息；好奇的庫羅尼亞便上網登入阿根廷網域註冊資訊中心（NIC）官網看看發生什麼事。

    過程中，庫羅尼亞發現，Google公司對阿根廷的「google.com.ar」所有權已過期，當時該網址在NIC網站上開放登記，他試探性地花了270阿根廷披索（約新台幣80元）購買該網域，沒想到竟然成功。事後庫羅尼亞也興奮地將購買成功的畫面截圖，PO在推特上，證明自己已完成註冊手續，成為「google.com.ar」的所有者。

    而「google.com.ar」之後也向BBC證實，該網域名稱日前確實被他人收購，但公司很快就獲得該網域的所有權。

    庫羅尼亞則向BBC表示，他買下Google網域毫無惡意，也沒料到會成功，強調過程完全合法；但他也說，失去該網域所有權就算了，當初下訂的270阿根廷披索也沒退回來，不清楚Google公司會如何處理。

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