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    美澳規劃台海戰略 解放軍少將崩潰怒嗆：到前線試試看

    美方人士透露美澳之間針對可能發生的台海衝突進行戰略規劃；中國人民解放軍少將金一南近日評論此事時，怒嗆「到第一線來試試看」。圖為美澳海軍聯合演習。（路透）

    美方人士透露美澳之間針對可能發生的台海衝突進行戰略規劃；中國人民解放軍少將金一南近日評論此事時，怒嗆「到第一線來試試看」。圖為美澳海軍聯合演習。（路透）

    2021/04/27 21:45

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府持續關注台海情勢，外媒報導，美國駐澳洲代理大使高德曼（Michael Goldman）透露美澳之間針對可能發生的台海衝突進行戰略規劃；中國人民解放軍少將金一南近日評論此事時，怒嗆「到第一線來試試看」。

    綜合中國媒體報導，金一南在中國官媒《中央人民廣播電台》訪問節目中，不滿澳洲政府關注台海局勢，稱中國「我們根本不必在意它介不介入台灣問題」、「根本不用在意它，根本不用看得多麼嚴重」，並稱「中國完成統一大業難道還要看澳洲的臉色？它不要做夢了，它沒有那麼強，沒有那麼厲害」。

    金一南聲稱，過去在2012年訪問澳洲，聽當地國立大學、國防學院教授討論亞太議題，中方當時就嗆聲：「澳大利亞位於澳洲，根本不是亞太國家，有什麼權利對亞太國家指手畫腳？」他認為，中方目前面對澳洲人士的方針應為「保持高度警惕」，而且「要有效地回應」。

    金一南還嗆，未來爆發台海衝突，澳洲「就到第一線來，來試試看」，還說「一定要讓澳洲那些想冒險的政客付出足夠的代價」；發表完上述言論後，他反稱「我們並不發出各種威脅，我們就是讓他們好自為之，讓他們知道絕對占不了便宜」、「如果他們敢走到第一線來，就讓他們看看最後能佔多大便宜」。

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