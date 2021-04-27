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    封殺未除！ 趙婷可調解中美社會？環時評論引爭議

    生於中國的趙婷25日以「游牧人生」（Nomadland）勇奪奧斯卡最佳導演獎，成為93年來第一位獲得這項殊榮的亞裔女性。（法新社資料照）

    生於中國的趙婷25日以「游牧人生」（Nomadland）勇奪奧斯卡最佳導演獎，成為93年來第一位獲得這項殊榮的亞裔女性。（法新社資料照）

    2021/04/27 19:03

    〔中央社〕美籍華人導演趙婷奪得今年奧斯卡最佳導演獎，令封殺她的中國官方尷尬不已。但環球時報事後發表英文評論，主張趙婷可在中美社會「發揮調解作用」，卻引來「封殺她、又要她調解」的批評。

    在中國出生的趙婷，美西時間25日以「游牧人生」（Nomadland）一片奪得奧斯卡最佳導演獎，成為繼李安後第2位獲得這項殊榮的華人導演。

    在此之前，「游」片已先於2020年9月奪得威尼斯影展最佳影片金獅獎。今年2月，趙婷再藉「游」片拿下今年度金球獎最佳導演獎。3月初，趙婷2013年接受美國雜誌「電影製作人」（Filmmaker）及2020年接受澳洲媒體訪問的內容，被人大作文章，讓趙婷在中國慘遭圍剿。

    趙婷當時向「電影製作人」表示，「在我成長的年代，中國是個充斥謊言的國家，有很多我在小時候吸收的資訊，最後發覺都是假的，從此養成叛逆的性格」；而她向澳媒則表示，「現在我的國家是美國」。

    此後，被刻意操作的攻擊不斷向趙婷接踵而來。3月初，「游」片（中國稱為「無依之地」）的定檔海報，在中國最大的影劇資訊平台「豆瓣」被撤下，原定4月23日上映的時程也告取消。即使趙婷勇奪奧斯卡最佳導演獎，「游」片何時能在中國上映仍無任何訊息。

    趙婷拿下奧斯卡最佳導演獎後，環球時報英文版即發表題為「『無依之地』提醒那些在中美對抗中陷入困境的人保持信仰」的社論說，趙婷獲獎顯示她在美國的成功，希望她「越來越成熟」。

    社論還說，「在中美對抗日益加劇的時代，趙婷可以在兩個社會中發揮調解作用，避免成為摩擦點」。且趙婷「無法擺脫自己的特殊標籤，應該積極使用它」。而在推動中美文化和人文交流上，好萊塢應該成為「中美社會的紐帶」。

    環球時報這篇社論引起中國不同立場網友的熱議。有人表示，趙婷的獲獎是這段時間以來「最正面的文化輸出」；更多人則希望「游」片能在中國解禁上映，並直指趙婷的言論和電影成就應分開看待，況且「她說得有錯嗎」？

    但也有網友認為，環球時報的評論「太高看」趙婷了，她離「發揮（中美社會）調解作用」還差得遠。還有網友直言批評環球時報說，當初「煽風點火」封殺趙婷，現在看她得獎了又要她「發揮調解作用」，「不覺得打自己臉嗎」？

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