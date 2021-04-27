中國校長論文「熟蛋返生孵出雞」GG了！雜誌被停刊、相關人遭約談

鄭州春霖職業培訓學校校長郭萍等人，去年6月在《寫真地理》發表〈熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）─孵化雛雞的實驗報告〉一文，其中提到學生用「超心理意識能量方法」、「特異學生使用特異功能」，將熟雞蛋變生雞蛋。示意圖。（彭博檔案照）

2021/04/27 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國雜誌《寫真地理》近日被網友發現，曾刊登鄭州春霖職業培訓學校校長郭萍等人發表的〈熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）─孵化雛雞的實驗報告〉，引發熱議，也引起當局注意，展開調查。目前該雜誌已經遭停刊，負責人、相關責任人也全遭約談調查。

綜合中媒報導，鄭州春霖職業培訓學校校長郭萍等人，去年6月在《寫真地理》發表〈熟雞蛋變成生雞蛋（雞蛋返生）─孵化雛雞的實驗報告〉一文，其中提到學生用「超心理意識能量方法」、「特異學生使用特異功能」，將熟雞蛋變生雞蛋，「返生」後的蛋「孵化成雛雞」。論文並強調該實驗「是真的，實驗各個環節都非常嚴格認真」。後續《寫真地理》在2021年3月還刊登〈「熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞」實驗報告（孵化階段）〉。

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論文中提到，一群特別培訓的學生，在郭萍老師指導下，正在進行一個奇特實驗，即熟雞蛋重新變成生雞蛋，並將返生後的生雞蛋進行孵化成雛雞，並且已經成功返生了40多枚。而郭萍受訪時表示，相關論文確實出自她手，至於內容「特異學生使用特異功能」芸芸，她不知道原理，「我只知道現象」。

文章傳出後，成為中國網友笑柄，也引起政府注意，主管單位吉林省新聞出版局已成立工作小組，進駐雜誌出版單位深入調查，媒體報導，今（27）日吉林省新聞出版局依照相關出版管理法規，下令發表該論文的《寫真地理》雜誌停刊，並且開始約談主要負責人及其他相關人員，以進行後續調查。

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