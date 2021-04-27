武漢肺炎》病逝遺體來不及燒！ 印度專家：只是小感冒、7天就會好

全印度醫學院（AIIMS）院長古賴瑞雅（圖中）認為，武肺只是一種輕微小感冒，民眾不用過度驚慌，還稱染疫的人「靜待個7到10天」，身體就會康復。圖為古賴瑞雅今年初接種疫苗。（彭博）

2021/04/27 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，近日確診數屢創新高，不僅醫療體系近乎崩潰，各地火葬場也因大量死亡病例而不堪負荷。沒想到「全印度醫學院」（AIIMS）院長古賴瑞雅（Randeep Guleria）卻認為，武肺只是一種輕微小感冒，不用過度驚慌，還稱染疫的人「靜待個7到10天」，身體就會康復。

綜合外媒報導，印度武漢肺炎疫情近期大爆發，不斷出現的死亡病例也讓印度各地的火葬場及墓地不堪負荷，印度中央邦首府波帕爾（Bhopal）的幾座較為傳統的火葬場中，已從10多處火葬堆增加為50多處，但仍無法消化堆積如山的遺體，要火化至少要等待數小時，其中一處火葬場員工透露，他們光是在24日就火化了110人。

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對於印度疫情失控一事，全印度醫學院院長古賴瑞雅25日卻聲稱，武漢肺炎感染是一種輕微小感冒，8成5至9成的病患會出現發燒、感冒、身體疼痛以及咳嗽等正常症狀，因此確診的民眾其實不用瑞德西韋或其他特殊藥物，只要「等待個7到10天」，身體自然就會好起來。

古賴瑞雅還說，實際上只有1成至1成5的病患會有嚴重症狀，而需要瑞德西韋等藥物治療，甚至只有不到5％的患者需要在使用呼吸器的情況來進行治療。古賴瑞雅此說法一出立刻遭印度網友群起砲轟，「如果是輕微疾病，那政府為何要封鎖城市」、「這些達官顯要完全不懂人間疾苦」、「如果是輕微感冒」、「那麼為什麼會有那麼多人死亡？」、「我們最好是知道哪些是輕微 哪些不是」。

印度過去5天單日新增確診都超過30萬例，昨天更超過35萬例，連續5天排名全球第一，累計確診數逾1731萬例，病歿超過19.5萬例，疫情持續急遽升溫，目前也有許多國家承諾將提供緊急醫療援助，以協助印度對抗疫情危機。

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