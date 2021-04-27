為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》病逝遺體來不及燒！ 印度專家：只是小感冒、7天就會好

    全印度醫學院（AIIMS）院長古賴瑞雅（圖中）認為，武肺只是一種輕微小感冒，民眾不用過度驚慌，還稱染疫的人「靜待個7到10天」，身體就會康復。圖為古賴瑞雅今年初接種疫苗。（彭博）

    全印度醫學院（AIIMS）院長古賴瑞雅（圖中）認為，武肺只是一種輕微小感冒，民眾不用過度驚慌，還稱染疫的人「靜待個7到10天」，身體就會康復。圖為古賴瑞雅今年初接種疫苗。（彭博）

    2021/04/27 20:42

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，近日確診數屢創新高，不僅醫療體系近乎崩潰，各地火葬場也因大量死亡病例而不堪負荷。沒想到「全印度醫學院」（AIIMS）院長古賴瑞雅（Randeep Guleria）卻認為，武肺只是一種輕微小感冒，不用過度驚慌，還稱染疫的人「靜待個7到10天」，身體就會康復。

    綜合外媒報導，印度武漢肺炎疫情近期大爆發，不斷出現的死亡病例也讓印度各地的火葬場及墓地不堪負荷，印度中央邦首府波帕爾（Bhopal）的幾座較為傳統的火葬場中，已從10多處火葬堆增加為50多處，但仍無法消化堆積如山的遺體，要火化至少要等待數小時，其中一處火葬場員工透露，他們光是在24日就火化了110人。

    對於印度疫情失控一事，全印度醫學院院長古賴瑞雅25日卻聲稱，武漢肺炎感染是一種輕微小感冒，8成5至9成的病患會出現發燒、感冒、身體疼痛以及咳嗽等正常症狀，因此確診的民眾其實不用瑞德西韋或其他特殊藥物，只要「等待個7到10天」，身體自然就會好起來。

    古賴瑞雅還說，實際上只有1成至1成5的病患會有嚴重症狀，而需要瑞德西韋等藥物治療，甚至只有不到5％的患者需要在使用呼吸器的情況來進行治療。古賴瑞雅此說法一出立刻遭印度網友群起砲轟，「如果是輕微疾病，那政府為何要封鎖城市」、「這些達官顯要完全不懂人間疾苦」、「如果是輕微感冒」、「那麼為什麼會有那麼多人死亡？」、「我們最好是知道哪些是輕微 哪些不是」。

    印度過去5天單日新增確診都超過30萬例，昨天更超過35萬例，連續5天排名全球第一，累計確診數逾1731萬例，病歿超過19.5萬例，疫情持續急遽升溫，目前也有許多國家承諾將提供緊急醫療援助，以協助印度對抗疫情危機。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    印度各處火葬場都忙著處理大批武漢肺炎病逝者的遺體。（路透）

    印度各處火葬場都忙著處理大批武漢肺炎病逝者的遺體。（路透）

    印度武漢肺炎疫情失控，單日確診人數頻頻創下全球新高。（路透）

    印度武漢肺炎疫情失控，單日確診人數頻頻創下全球新高。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新聞360》變種病毒有多可怕？印度重症者等死慘況曝
    2021/04/27 11:00

    新聞360》變種病毒有多可怕？印度重症者等死慘況曝
    印度確診遽增、醫療資源崩潰 黑市醫材價格飆10倍
    2021/04/27 09:24

    印度確診遽增、醫療資源崩潰 黑市醫材價格飆10倍
    中國落井下石！宣稱助印度抗疫 卻停飛貨運切斷醫療物資
    2021/04/27 07:26

    中國落井下石！宣稱助印度抗疫 卻停飛貨運切斷醫療物資
    武漢肺炎》印度連5天創單日確診新高 總理召回退休軍事醫護人員
    2021/04/26 23:38

    武漢肺炎》印度連5天創單日確診新高 總理召回退休軍事醫護人員

    「美國註冊基金」費用率低 成為投資市場新寵
    國際今日熱門
    武漢肺炎》再傳接種中國疫苗後不治 香港累計20死
    2021/04/26 22:20

    武漢肺炎》再傳接種中國疫苗後不治 香港累計20死

    新聞360》變種病毒有多可怕？印度重症者等死慘況曝
    2021/04/27 11:00

    新聞360》變種病毒有多可怕？印度重症者等死慘況曝 影片

    武漢肺炎》印度連5天創單日確診新高 總理召回退休軍事醫護人員
    2021/04/26 23:38

    武漢肺炎》印度連5天創單日確診新高 總理召回退休軍事醫護人員

    武漢肺炎》無視疫情拚選舉 印度法官怒轟官員：你不在地球嗎？
    2021/04/26 22:37

    武漢肺炎》無視疫情拚選舉 印度法官怒轟官員：你不在地球嗎？

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播