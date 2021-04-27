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    白宮：6000萬劑AZ疫苗 免費送給其他國家

    白宮宣布，美國決定向其他國家分享6000萬劑阿斯特捷利康武肺疫苗。（美聯社資料照）

    白宮宣布，美國決定向其他國家分享6000萬劑阿斯特捷利康武肺疫苗。（美聯社資料照）

    2021/04/27 07:43

    〔即時新聞／綜合報導〕白宮高級顧問斯拉維特（Andy Slavitt）26日推文透露，美國將與其他國家分享6000萬劑的阿斯特捷利康（AstraZeneca）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。隨後，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）證實這項消息，表示仍需要等待美國食品暨藥物管理局（FDA）的審核，需要幾週的時間。

    《有線電視新聞網》（CNN）報導，莎琪26日在記者會宣布，有鑑於美國目前已有強健疫苗組合，包含兩劑與單劑型疫苗，且阿斯特捷利康武肺疫苗尚未獲得美國食品暨藥物管理局的批准，在未來幾個月內美國用不到阿斯特捷利康疫苗，拜登政府決定向其他國家分享6000萬劑阿斯特捷利康武肺疫苗。

    莎琪強調，阿斯特捷利康疫苗必須獲得美國食品暨藥物管理局的授權，才會分享給其他國家。莎琪說，目前約有1000萬劑疫苗已經準備就緒，獲得批准後能在數週內釋出給其他國家，另外還有5000萬劑正在生產中，預計將在5月和6月分階段完成製造。

    阿斯特捷利康的發言人表示，該公司無法就銷售計畫的具體細節發表評論，但強調這些疫苗劑量是該公司對美國政府供應合約的一部分，美國如何處理疫苗是美國的決定。

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