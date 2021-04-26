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    謝長廷推廣台灣鳳梨 赴九州鹿兒島

    駐日代表謝長廷贈送台灣鳳梨給鹿兒島縣大崎町和龍鄉町，感謝兩町登記為東京奧帕運的台灣選手接待城。（記者林翠儀攝）

    駐日代表謝長廷贈送台灣鳳梨給鹿兒島縣大崎町和龍鄉町，感謝兩町登記為東京奧帕運的台灣選手接待城。（記者林翠儀攝）

    2021/04/26 23:32

    〔駐日特派員林翠儀／鹿兒島26日報導〕配合東京舉辦奧運和帕運，全日本有28個市町村登記為台灣代表隊選手的接待城，其中有2個接待城龍鄉町和大崎町位於九州南端的鹿兒島縣，駐日代表謝長廷今天訪問鹿兒島縣，贈送台灣鳳梨給兩町町長，感謝兩町致力於台日交流，並趁機推廣台灣農產品。

    巧的是就在出發前一天的25日凌晨，鹿兒島的櫻島南岳山頂火山口爆裂噴發，火山碎屑流最遠到達距火山口約1.8公里處，創近10年最遠紀錄。謝長廷原本擔心造成災情，不過當地導遊表示，對鹿兒島人而言，這樣的噴發就像「打呵欠」而已，沒什麼大不了的。

    龍鄉町位於鹿兒島縣的奄美大島，由於西鄉隆盛的長子西鄉菊次郎曾在日治時代擔任宜蘭廳長，該町與宜蘭在2018年簽署交流宣言，龍鄉町登記為台灣帕運桌球代表選手的接待城。大崎町則位於鹿兒島縣的大隅半島，町內設有日本首座田徑訓練中心，希望以體育振興地方發展成為日本的田徑聖地，大崎町登記為奧運的台灣田徑代表選手接待城，兩町在疫情發生前均已接待過台灣選手到當地交流。

    謝長廷為感謝兩町的盛情，並趁機推廣台灣農產品，今天帶了200顆鳳梨贈送給兩町町長。謝長廷表示，雖然疫情造成台日交流活動縮小或停辦，但就是在這種時候彼此更應同心協力，共度疫情難關，希望具有財運、福運「旺來」的鳳梨，為台日帶來好運。

    曾經3度訪台的龍鄉町町長竹田泰典，對於疫情中斷龍鄉町與宜蘭的交流感到很遺憾，他表示，去年有2名台灣的帕運桌球選手到訪該町，和當地小朋友有很好的互動，很多町民經常問他台灣選手何時再來，但因疫情的關係也無法保證，總之町民們都非常歡迎台灣人到訪。

    大崎町町長東靖弘則表示，位於大隅半島的大崎鄉是日本本土距離台灣最近的地方，該町很歡迎台灣人到訪，所以登記為台灣的接待城，疫情前有台灣田徑選手到當地訓練，他覺得台灣選手人都很好，和大家相處愉快。

    兩町町長均表示，將把台灣鳳梨提供給町內的學童享用，東靖弘還表示，從謝長廷的說明知道鳳梨是台灣很吉祥的水果，他希望讓學童藉由品嚐台灣珍貴的食物，進一步了解台灣。東靖弘也回贈了當地知名蒲燒鰻，以大隅半島鰻苗養殖的蒲燒鰻，每年可以為當地帶來高達50億日圓（約合台幣13.15億元）的「故鄉稅」稅收。

    謝長廷此行除了贈送鳳梨之外，今天上午也參觀了有「鹿兒島北海道」之稱的伊佐市曾木瀑布及藥草園等自然美景，還和市長橋本欣也植樹留念。明天將拜會鹿兒島縣知事鹽田康一，並參加「鹿兒島縣議會台灣友好交流議員聯盟」與「屏東縣議會台日友好議員聯盟」友好交流備忘錄的簽署儀式。

    駐日代表謝長廷訪問鹿兒島縣，和伊佐市長橋本欣也參觀當地的曾木瀑布。（記者林翠儀攝）

    駐日代表謝長廷訪問鹿兒島縣，和伊佐市長橋本欣也參觀當地的曾木瀑布。（記者林翠儀攝）

    鹿兒島縣櫻島火山噴發狀況已減弱，適逢2021年「超級月亮」滿月到來，構成一幅難得的畫面。（記者林翠儀攝）

    鹿兒島縣櫻島火山噴發狀況已減弱，適逢2021年「超級月亮」滿月到來，構成一幅難得的畫面。（記者林翠儀攝）

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