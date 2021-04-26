又有台灣網紅惹議！ 她在新加坡溫泉公園煮雞翅 挨批不衛生

旅居新加坡的台灣網紅「安琪兒ANGEL HSU」在溫泉公園煮雞翅，引發當地爭議。（圖擷取自安琪兒_YT）

2021/04/26 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕日前才有一名台籍男網紅與俄籍女友人在印尼惡作劇，用畫口罩的方式假裝遵守防疫規定進公共場所，被網友罵翻。近日又有一名台灣女網紅被發現，上月到新加坡一處溫泉公園游玩，用溫泉水煮雞翅，引發當地輿論爭議。

綜合新加坡《聯合早報》及馬來西亞《中國報》報導，目前旅居新加坡的台灣女網紅「安琪兒ANGEL HSU」，時常會在社群平台或Youtube頻道上分享「台灣人在新加坡」的生活。上月20日，她上傳一部「用溫泉煮雞翅膀」的影片，近日被新加坡一名專欄作家拿出來批評，引發爭議。

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「安琪兒ANGEL HSU」的影片中可以看到，她在拍攝當天的早上7點抵達三巴旺溫泉公園，接著拿出雞肉煲仔飯、雞翅以及雞蛋，一起塞入熱水壺，並在煮溫泉蛋區用溫泉水加熱食物。約莫過了1小時左右，安琪兒向鏡頭展示煮好的雞翅及其他食物，並大快朵頤。

原本該影片並沒有受到太多關注和負面討論，但新加坡專欄作家梁麗庭，於《早報星期天》刊文痛批「安琪兒ANGEL HSU」，指「明明寫著煮蛋區，卻煮起肉來，雞翅膀的肉汁和油脂，飄散在水和空氣裡，造成多方位污染，此風不可長」。

然而「安琪兒ANGEL HSU」也在影片中解釋，「國家公園網站沒有說溫泉水不能煮其他食物，所以我才試試看雞翅膀」。對此梁麗庭呼籲國家公園局處有必要在入口處設立告示，教育民眾停止這些不衛生的行為。

網紅「安琪兒ANGEL HSU」YouTube影片

「安琪兒ANGEL HSU」在溫泉煮蛋區，利用溫泉水煮雞翅。（圖擷取自安琪兒_YT）

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