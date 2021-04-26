高齡接種AZ疫苗2週後 南韓政府：保護率100％

南韓總統文在寅3月23日公開施打AZ武漢肺炎疫苗。（歐新社）

2021/04/26 15:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《韓聯社》26日報導，南韓政府對接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的75歲以上高齡人群進行疫苗有效率調查的結果顯示，接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗2週以後的保護率是100%，輝瑞／BioNTech疫苗的保護率是93.2%。

報導稱，南韓代行國務總理職務的副總理洪楠基26日在對國民談話中強調，目前政府施打的武肺疫苗在安全性和有效率方面都受到國際公認。

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南韓武肺疫苗預防接種推進團，針對南韓開始接種的2月26日至4月21日之間，完成第一劑接種的75萬1687人進行調查後發現，在被視為產生抗體時間的接種14天後，AZ疫苗接種者中無1人感染，輝瑞疫苗接種者中有2人感染。

尚未接種的313.6142萬名75歲以上人群中，同期共有906人感染，每10萬人平均感染28.9例，即使和輝瑞相比，感染率也高達14倍左右。

南韓本月8日一度暫停施打陷入血栓風波的AZ疫苗，但經深入調查證實，該國發現的3例血栓病例中，2例被證實與接種疫苗無關，另1例未出現血小板減少，不符合歐洲藥品管理局（EMA）對疫苗副作用的定義，隨後南韓於12日恢復施打AZ疫苗，對象不包括30歲以下人群。

官方表示，權衡各年齡段接種AZ疫苗的利與弊，不建議未滿30歲人群接種。英國先前也建議未滿30歲人群接種其他品牌的疫苗。

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