拿卡丟食物！麥當勞寶可夢卡合作亂象 英國將限購快樂兒童餐

寶可夢卡在全球廣受歡迎，為紀念25週年，麥當勞與寶可夢合作，推出25週年紀念卡。（法新社）

2021/04/26 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕為了慶祝寶可夢25週年，麥當勞與寶可夢合作，推出皮卡丘造型快樂兒童餐，凡購買快樂兒童餐就會贈送寶可夢卡牌1包，裡頭有限定卡，在美國引發搶購熱潮，但也爆出黃牛大量囤貨哄抬卡價以及浪費食物等亂象，現在英國也即將推出寶可夢卡活動，英國麥當勞公司將進行限制。

據外媒《VGC》報導，由於美國麥當勞與寶可夢卡片合作出現諸多亂象，相關活動即將於英國麥當勞推出時將進行限制；為了慶祝寶可夢25週年，麥當勞與寶可夢合作，推出皮卡丘造型快樂兒童餐，凡購買快樂兒童餐就會贈送寶可夢卡牌1包，1包裡面有4張卡片，這些卡片為8個世代的俗稱「御三家」初始寶可夢以及皮卡丘，總共25張，卡片上有25週年紀念標章，每張卡都有普卡及閃卡兩版本，一套共50張。

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美國在2月推出這項活動後，立刻引發搶購熱潮，但也出現許多亂象，黃牛在麥當勞一次購買大量快樂兒童餐，只為獲取店內所有卡包，而將這些食物丟棄，隨後上網高價賣卡，有些家長跑了多家麥當勞都買不到快樂兒童餐給自己小孩，有媒體痛斥這亂象稱，麥當勞的寶可夢快樂兒童餐被貪婪的成年人給摧毀了。

麥當勞也發表聲明指出，公司正迅速解決缺貨問題，同時鼓勵每家店為快樂兒童餐購買做出合理的限制；而英國麥當勞也將在5月推出寶可夢合作，為避免美國亂象重演，擬做出限制，無論是購買幾份快樂兒童餐，都只能獲得1包紀念卡包。

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