旅居新疆十餘載 加拿大夫婦目睹中共「系統性滅絕維族文化」

蓋瑞與妻子安卓莉亞旅居新疆十多年，在當地目睹中共當局漸進式、有系統性地滅絕維吾爾文化。（法新社）

2021/04/26 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國針對新疆維吾爾族進行種族滅絕及強迫勞動，引發國際間大力撻伐，歐美各國也對中國祭出制裁措施。旅居新疆10多年的加拿大人蓋瑞‧戴克（Gary Dyck）與妻子安卓莉亞（Andrea Dyck）表示，他們在旅居新疆的過程中，看到當地維吾爾社群逐漸遭到中國打壓，甚至是系統性地滅絕維吾爾文化。

蓋瑞與安卓莉亞接受《法新社》專訪時提到，他們替亞洲一個NGO工作，2007年時到新疆，他們一家人都能說一口流利的維吾爾語和中文，並在當地經營一家堆肥場，維吾爾人歡迎他們，他們也融入維吾爾人的文化、一起生活。安卓莉亞說，自從目睹2009年的暴力騷亂之後，一切都變了樣，傳統的維吾爾社區開始被拆除，越來越多人離開社區、搬進公寓。蓋瑞指出，中國起初是限制伊斯蘭傳統，後來擴大到食物、穿著甚至是語言都在打壓，原本只有部分古蘭經被禁，到最後所有突厥語系的書籍都被禁。

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到了2016年，蓋瑞夫婦發現在路上的警察人數開始增加，主要路口都設置檢查哨，監視器更是遍布街頭，安卓莉亞表示：「突然間，你必須要通過機場安全等級的安檢才能走進一間雜貨店。」蓋瑞透露，他們家附近就有一座集中營，有著4公尺高的圍牆，圍牆上設置帶刺鐵絲網及監視器，周邊不定期還有巡邏隊進行監控。

蓋瑞提到，他的兒子當時15歲，兒子有幾個朋友馬上就要滿18歲了，但是他們卻害怕達到「法定年齡」，因為有可能會被關進集中營，當時新疆有許多年輕男性開始在社群軟體上貼出抽菸、喝酒的照片，要讓自己「看起來不像穆斯林」，以便降低被拘留的可能性，甚至有早已戒菸多年的朋友，因為「安全問題」又再次開始吸菸。蓋瑞對此也感嘆地說：「世界上哪有一個17歲少年會害怕自己變18歲啊？」

在2018年中共緊縮外籍人士簽證規定後，蓋瑞夫婦也離開新疆回到加拿大，蓋瑞表示，新疆當地的限制已經太多了，他們感覺生活在一座巨大的監獄中，而且他們似乎成了周邊維吾爾族鄰居們的「負擔」，蓋瑞說：「鄰居們可能因為任何原因被關進集中營，『認識我們』可能就是原因之一。」

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