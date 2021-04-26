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    扯！男師談性侵竟稱「挑18歲以上、男生被性侵很爽」

    馬來西亞男師談性侵竟開玩笑指出，「挑18歲以上、男生被性侵很爽」，引發譁然。示意圖。（資料照）

    馬來西亞男師談性侵竟開玩笑指出，「挑18歲以上、男生被性侵很爽」，引發譁然。示意圖。（資料照）

    2021/04/26 12:37

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞瓜拉雪蘭莪縣發生1起爭議事件，1名健康教育課的老師竟在課堂上拿「性侵」開玩笑，聲稱性侵對象要挑「18歲以上」的罪比較輕，以及「遭性侵的男生不會舉報，因為他們感到很爽」，引發譁然，此事正在進行調查中。

    根據馬來西亞《詩華日報》報導，這名教師當時正在教授體育和健康教育課，並在課堂上討論性騷擾課題，發表相關言論，並搭配笑話吸引學生注意，這些玩笑一開始還算正常，但是越講越變味，他在談及法律如何保護未成年人免受性侵和騷擾時，竟表示「如果要性侵某人，別性侵那些18歲以下的，性侵18歲以上的」，以及「遭性侵的男生不會舉報，因為他們感到很爽」等等，令學生相當不舒服。

    報導提到，此事經17歲女學生艾恩錄影爆料後，立刻引發廣大關注，前婦女、家庭及社會發展部長兼議員旺阿茲莎敦請教育部和校方立即調查此事，並在查明事實後嚴懲涉案男教師，「從這名心情受影響的女學生的短片中，這名男教師膽敢拿『性侵』來開玩笑，這種行為必須獲得重視，以避免此類事件重複發生，特別是在學生必須感到舒適和安全的校園」，批評男師不應用猥褻言語教學，即使是打趣口吻也不適當。

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