做賊喊抓賊？中國反控越南集結8000艘民兵船

2014年，中國和越南因為西沙群島中建島海域石油探勘問題，兩國關係嚴重惡化，越南境內更掀起嚴重的反中暴動。（路透檔案照）

2021/04/26 00:16

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在菲律賓指控中國利用海上民兵在其專屬經濟海域（EEZ）內蠶食鯨吞之際，中國知名軍事雜誌「船艦知識」（Naval and Merchant Ships）指稱，越南的海上民兵正在海南島、南海西沙群島和南沙群島附近海域集結，挑戰中國對該爭議水域的主導權，呼籲當局對此必須「嚴肅看待，及時處理」。

香港南華早報25日報導，「艦船知識」在上週刊出的一篇報導中指稱，越南在2009年通過「民兵自衛隊法」，授權其海上民兵執行海上巡邏和監視任務，對抗和驅逐入侵的外國船隻，保衛越南控制的島嶼和島礁。據歐盟估計，越南海上民兵的規模約8000艘漁船和4.6萬名漁民，但「艦船知識」指稱，這些漁民可能超過7萬人，這些受過訓練的民兵在不捕魚時，會參加一系列任務，有時會與越南海軍合作。

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「艦船知識」指稱，這些任務包括對中國軍事設施和船隻進行秘密監視，有時還刻意與中國海警船發生衝突，以吸引西方媒體注意。報導指稱，越南海上民兵的游擊戰術，可能抵銷中國執法船在船身大小和技術方面的優勢，即使越南船隻被抓獲，經濟成本有限，但外交和政治獲益可能很大，因此越方無所畏懼。

據報導，越南和中國這兩個共產主義國家，共享游擊戰和「人民戰爭」概念，都有悠久的海上民兵傳統，擅長動員漁民和漁船在南海宣示主權。新加坡南洋理工大學「拉惹勒南國際關係學院」研究員許瑞麟（Collin Koh）指出，尤其是對中國來說，海上民兵是現代中國人民解放軍海軍的前身。

上月，菲律賓指控中國在南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）海域，集結200多艘海上民兵船隻，迄今仍有至少240艘中國海警船和民兵船在菲國專屬經濟海域盤桓。2019年7月，中國派遣探勘船等船隻進入南沙群島最西側淺灘萬安灘（Vanguard Bank）探勘石油，越南聲稱萬安灘位於其200海里專屬經濟區內，出動海上民兵船阻擾，與中方船隻對峙，並多次向中方抗議。

2014年，中國海洋石油總公司將一座石油鑽井平台移至西沙群島最南端的中建島（Triton Island）附近海域，造成越南和中國船隻對峙，兩國關係嚴重惡化，越南境內更掀起嚴重的反中暴動。

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