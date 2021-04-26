嚇到中國人！電視自動「掃描」所有網路設備 還自動回傳數據

一名中國網友日前在社群論壇發言，表示近日覺得自家電視卡卡的，一查之下赫然發電視一項功能「勾正數據服務」。（擷取自V2EX）

2021/04/26 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國網友日前在社群論壇發言，自稱近日覺得家裡電視「卡卡的」，一查之下，赫然發電視有項功能「勾正數據服務」，每隔10分鐘就會掃描一遍他家所有連接網路的設備，並自動將數據傳到指定網站。文章PO出後，引發熱議。

原PO網友日前在「V2EX」論壇PO文PO文，他表示，因為覺得電視速度很慢，打開了系統看有什麼功能開著，結果發現一樣「勾正數據服務」，讓他看得一頭霧水。他研究了一下，赫然發現該功能每10分鐘就掃描一遍他全家連接網路的設備，甚至將他的主機名稱、路介面卡位置、IP等資料，以及網路延遲時間都全部回傳到勾正數據「gz-data.com」 網站，甚至還探測周圍的wi-fi名稱、路介面卡位置

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這名網友說，這代表他家中不論有什麼智能設備、手機有沒有放在家裡、誰到他家來連接網路，甚至周圍鄰居wi-fi叫什麼名字，隨時都被收集資料上傳，他也直呼「確定這不是間諜服務」？

文章底下網友紛紛留言表示「這種電視我家都是不敢連網的」、「能卸載（解除安裝）嗎？我家也是這種系統」、「所以別買國產互聯網電視（網路電視），買了也別連網」、「常規用戶追蹤手段」、「垃圾國產，就這一群人還整天吹支持國產，恨不得內褲給你扒了」、「我家小米路由器，一直請求API.miwifi.com域名，3秒請求一次不知道幹什麼，害怕.jpg」、「萬物互聯×，萬物監控✓」、「所以我一直很反感智能家居（家庭自動化）」、「所以隱私就是這麼被竊取的」、「不稀奇...在理解範圍內...中國特色」。

該功能每隔10分鐘就會掃描一遍他家所有連接網路的設備，並自動回傳數據。（擷取自V2EX）

文章PO出後引發網友熱議。（擷取自V2EX）

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