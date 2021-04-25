「野雞大學」大撈油水！ 中國國學院大學偽造公文遭查封

中國北京市「中國國學院大學」23日遭到取締，成為最新一家被查封的「國字頭」非法社會組織。（取自中新網）

2021/04/25 23:14

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國再現山寨大學！「中國國學院大學」，23日遭到北京市民政局取締，成為最新一家被查封的「國字頭」非法社會組織。中國媒體報導，這家「野雞大學」還偽造國家部委公文，聲稱設有少林武學、「量子醫學研究院」等機構，實則詐騙斂財。

新華社等官方媒體報導，經調查，「中國國學院大學」對外宣稱是文化部批准成立的傳統文化高端教育學府，以「弘揚國學、傳承文化」為內容，已被納入聯合國全球和諧聯盟、世界和諧基金會，且對外宣傳有90餘家分支機構，分佈在北京、天津、廣東、山東等地，業務範圍涵蓋儒學、孔學、周易學、國醫藥、少林武學等傳統國學以及量子學等領域。

請繼續往下閱讀...

例如，「中國國學院大學國醫藥生命科學院量子醫學研究院」便以「量子科學」為名義，宣稱可以通過激發人體自愈系統及機體的自我修復功能，從而根治疾病、逆轉衰老。

此外，「中國國學院大學」還聲稱有校區、校歌、畢業證書等，是目前國內外唯一具有授國學學士、碩士、博士學位的國際連鎖型文化教育實體學院。

據報導，今年1月28日，民政部接獲民眾舉報，「中國國學院大學」涉嫌未經登記，擅自以民辦非企業單位名義進行活動，便將相關線索移送北京市民政局，並指定由北京市民政局查處。2月1日，北京市民政局對中國國學院大學立案調查。

執法人員發現，「中國國學院大學」主要透過設立分支機構、舉辦揭牌儀式、頒獎活動等方式收取費用斂財。目前，「中國國學院大學」常務副校長龔某某、張某某已被公安機關羈押。

網路消息指稱，「中國國學院大學」校長弘二是書畫家，該校創辦於2010年，十幾名已退休的國家領導人是其「專家顧問團」成員，而多名佛、道、儒大師及娛樂界名人則擔任其「專家教授」。

此前，中共機關報「人民日報」曾彙整「虛假大學」（野雞大學）名單，提醒考生和家長在填志願時，不要受騙上當。據稱這些「野雞大學」多達381所，北京就佔了151所，是「野雞大學」重災區。絕大多數的「野雞大學」都仿冒正規知名大學的名稱，例如「中國郵電大學」便是仿冒中國教育部直屬重點大學「北京郵電大學」，中國搜索引擎「百度」還聲稱該校成立於1991年，有學生1萬5000人，可頒發畢業證書。

中國國學院大學偽造國家部委公文，聲稱設有「量子醫學研究院」等機構，實則詐騙斂財。（取自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法