軍情動態》準備對付中國！美軍陸戰隊開始調整戰術

美軍陸戰隊司令伯格強調，未來陸戰隊將與地區盟友密切合作，嚇阻中國的脅迫行為。（彭博）

2021/04/25 23:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍正在制定並調整陸戰隊的戰略戰術，並尋求與當地盟友進行密切合作，以因應未來與中國發生的軍事衝突。這項新計畫顛覆了陸戰隊幾十年來的傳統戰術，把從海上到陸地的兩棲攻擊作為核心優先事項。

《華盛頓時報》報導指出，美軍陸戰隊司令柏格（David Berger）20日在美軍雜誌《軍事評論》（Military Review）撰文概述，新的陸戰隊任務將包括從靠近中國海岸的水域對中國解放軍的活動進行偵察和反偵察，並與地區盟友密切合作，嚇阻中國的脅迫行為。

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陸戰隊將從國際水域出發，與當地盟友和合作夥伴一起短期上岸作戰，從而減少對重型地面部隊或大型陸基航空部隊的需求。較小規模的部隊也將使那些不願意接納大量美國軍隊的盟國感到放心。

伯格將軍寫道：「在與中國發生衝突期間，陸戰隊在交戰區內的部隊，將在關鍵水域『持續的存在』，並將尋求阻止和打擊針對美國盟友、夥伴和其他利益團體的非致命脅迫行為和其他惡意活動。」

伯格指出，中國迅速發展的遠程精確打擊飛彈和武器更容易攻擊陸上基地，此外，大型海軍艦艇現在也容易受到中國新型反艦彈道飛東風-21（DF-21）和東風-2（DF-26）的攻擊，因此，一支輕型、自力更生、高度機動的海上遠征軍將靠近中國的沿海地區並擺開陣勢，成為軍事指揮官不可缺的力量，為尋找和追蹤高價值目標，如中國軍隊的偵察平台、偵察部隊，以及其他中國的指揮、控制、通信、電腦、網絡、情報、監視、偵察和目標定位系統，提供至關重要的支持。

伯格指出，漂浮在海上的陸戰隊將能夠用飛彈和其他武器瞄準這些系統，並為海軍和其他軍事力量提供提示，組成「高度致命的海軍和聯合火力殺傷鏈」。

這位四星上將預測，新的任務在陸戰隊和整個美軍中會有爭議，因為它似乎違背了陸戰隊作為兩棲作戰部隊的傳統角色，但面對與中國可能發生的戰爭情況，有必要重新陸戰隊的戰術戰略。

此前，美國外交及安全期刊《國家利益》雜誌3月間曾披露，美軍陸戰隊正從「第二陸軍」（Second Army），大規模轉變為太平洋地區的海軍力量投射延伸，其中一環就是準備獵殺中國的艦艇和航空母艦。

2020年3月間，菲律賓和美軍陸戰隊在為期兩週的美菲聯合軍演中突襲了一個面朝南海的海灘。（美聯社）

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