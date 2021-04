武漢肺炎》收治患者醫院大火釀82死 伊拉克總理：究責疏失人員

2021/04/25 20:16

〔即時新聞/綜合報導〕伊拉克首都巴格達一間醫院昨(24日)發生重大火災,造成82死,110人受傷。伊拉克總理哈德米(Mustafa al-Kadhimi)已開除醫院主管及巴格達地區的衛生部門主管,並將本案歸咎於人為疏失。

根據《美聯社》報導,伊拉克巴格達的伊本·哈提卜醫院(Ibn al-Khatib hospital)發生火災,該醫院專責收治病重的武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)患者,初步調查指出是病房中的氧氣瓶爆炸導致大火。

昨晚該醫院二樓爆發激烈火勢,消防人員直到今天凌晨才撲滅大火。衛生部門表示,現場至少200人從醫院被救出。現場醫生則表示,看到救護人員從地板搬走大量被燒死的遺體。

伊拉克總理哈德米將火災歸咎於人為疏失,他已開除該醫院主管及巴格達地區衛生部門主管。哈德米說:「本案起因於人為疏失,所有疏失人員都必須承擔犯罪責任。」他並指示相關部門在24小時內提出調查報告。

伊拉克正值第2波武肺疫情高峰,疫情較去年秋季熱潮更為嚴重,根據世界實時統計數據(Worldometer),該國昨天公佈6967人確診,總病例累積至102萬5288例,造成1萬5217人死亡。

The fire caused many of the oxygen tanks designated to support the #COVID19 patients in the hospital to explode. #Baghdad so far dozens of victims have been reported. pic.twitter.com/OAC8Jt3jq3