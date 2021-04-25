武漢肺炎》收治患者醫院大火釀82死 伊拉克總理：究責疏失人員

伊拉克巴格達一間醫院24日傳出火災，造成82死，110人受傷。（歐新社）

2021/04/25 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克首都巴格達一間醫院昨（24日）發生重大火災，造成82死，110人受傷。伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）已開除醫院主管及巴格達地區的衛生部門主管，並將本案歸咎於人為疏失。

根據《美聯社》報導，伊拉克巴格達的伊本·哈提卜醫院（Ibn al-Khatib hospital）發生火災，該醫院專責收治病重的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）患者，初步調查指出是病房中的氧氣瓶爆炸導致大火。

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昨晚該醫院二樓爆發激烈火勢，消防人員直到今天凌晨才撲滅大火。衛生部門表示，現場至少200人從醫院被救出。現場醫生則表示，看到救護人員從地板搬走大量被燒死的遺體。

伊拉克總理哈德米將火災歸咎於人為疏失，他已開除該醫院主管及巴格達地區衛生部門主管。哈德米說:「本案起因於人為疏失，所有疏失人員都必須承擔犯罪責任。」他並指示相關部門在24小時內提出調查報告。

伊拉克正值第2波武肺疫情高峰，疫情較去年秋季熱潮更為嚴重，根據世界實時統計數據（Worldometer），該國昨天公佈6967人確診，總病例累積至102萬5288例，造成1萬5217人死亡。

The fire caused many of the oxygen tanks designated to support the #COVID19 patients in the hospital to explode. #Baghdad so far dozens of victims have been reported. pic.twitter.com/OAC8Jt3jq3 — Steven Nabil （@thestevennabil） April 24, 2021

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