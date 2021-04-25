傻眼！ 紐西蘭奧克蘭2房2衛海景公寓10萬賣出 低價原因曝光

紐西蘭奧克蘭近來1間2房2衛1廳1陽、生活機能良好的海景公寓以5000紐西蘭元（約新台幣10萬元）賣出，不少人看到如此低價後相當傻眼。奧克蘭海景示意圖。（法新社）

2021/04/25 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭人口最多的城市奧克蘭，近來有1間2房2衛、生活機能良好的海景公寓以5000紐西蘭元（約新台幣10萬元）賣出，不少人看到如此低價後相當傻眼，但其實這套房產問題重重，新屋主恐怕也不能算是撿到便宜。

據《紐西蘭先驅報》報導，掀起話題的超便宜海景房，位於奧克蘭海灘大道2號Scene One出租公寓大樓之中，除了2房2衛1廳1廚之外，還有可以眺望德文港（Devonport）的陽台。

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同時，海景房的生活機能相當不錯，距離觀光勝地Wynyard Quarter、大賣場Britomart、史帕克巨蛋（Spark Arena）都只有一小段距離。雖然並沒有特別標明坪數，但從大樓官方網站可以看到，公寓單間面積從37平方公尺（約11.5坪）至47平方公尺（約14.2坪）都有。

據了解，這間公寓曾於2009年以33萬紐元（約新台幣660萬元）賣出，目前估價在55萬紐元（約新台幣1110萬元）左右，買下來當房東也有每週租金700紐元（約新台幣1.4萬元）的潛力。

然而，在22日進行的房地產拍賣當中，海景公寓竟以500紐元（約新台幣1萬元）起標，在經過14次喊價後以5000紐元成交，拍賣方當時喊出的口號就是不用房貸，直接拿現金或信用卡就可以交屋，但如此便宜的價格背後當然有許多原因。

原來，Scene One公寓大樓的建物和土地分屬不同業主所有，買家買下1間公寓之後，每年都必須向地主支付2萬2004紐元（約新台幣44.3萬元）租金，除此之外還有每年9460紐元（約新台幣19萬元）維護費和1683紐元（約新台幣3.4萬元）的稅金。

總結下來，買下這套房每年都要額外支出3萬3147紐元（約新台幣66.7萬元），而且公寓目前還有漏水的問題，維修費用要由誰支付或支付比率多少，需要經過訴訟才能決定，所以買家面臨著不少問題。

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