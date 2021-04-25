為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    傻眼！ 紐西蘭奧克蘭2房2衛海景公寓10萬賣出 低價原因曝光

    紐西蘭奧克蘭近來1間2房2衛1廳1陽、生活機能良好的海景公寓以5000紐西蘭元（約新台幣10萬元）賣出，不少人看到如此低價後相當傻眼。奧克蘭海景示意圖。（法新社）

    紐西蘭奧克蘭近來1間2房2衛1廳1陽、生活機能良好的海景公寓以5000紐西蘭元（約新台幣10萬元）賣出，不少人看到如此低價後相當傻眼。奧克蘭海景示意圖。（法新社）

    2021/04/25 11:32

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭人口最多的城市奧克蘭，近來有1間2房2衛、生活機能良好的海景公寓以5000紐西蘭元（約新台幣10萬元）賣出，不少人看到如此低價後相當傻眼，但其實這套房產問題重重，新屋主恐怕也不能算是撿到便宜。

    《紐西蘭先驅報》報導，掀起話題的超便宜海景房，位於奧克蘭海灘大道2號Scene One出租公寓大樓之中，除了2房2衛1廳1廚之外，還有可以眺望德文港（Devonport）的陽台。

    同時，海景房的生活機能相當不錯，距離觀光勝地Wynyard Quarter、大賣場Britomart、史帕克巨蛋（Spark Arena）都只有一小段距離。雖然並沒有特別標明坪數，但從大樓官方網站可以看到，公寓單間面積從37平方公尺（約11.5坪）至47平方公尺（約14.2坪）都有。

    據了解，這間公寓曾於2009年以33萬紐元（約新台幣660萬元）賣出，目前估價在55萬紐元（約新台幣1110萬元）左右，買下來當房東也有每週租金700紐元（約新台幣1.4萬元）的潛力。

    然而，在22日進行的房地產拍賣當中，海景公寓竟以500紐元（約新台幣1萬元）起標，在經過14次喊價後以5000紐元成交，拍賣方當時喊出的口號就是不用房貸，直接拿現金或信用卡就可以交屋，但如此便宜的價格背後當然有許多原因。

    原來，Scene One公寓大樓的建物和土地分屬不同業主所有，買家買下1間公寓之後，每年都必須向地主支付2萬2004紐元（約新台幣44.3萬元）租金，除此之外還有每年9460紐元（約新台幣19萬元）維護費和1683紐元（約新台幣3.4萬元）的稅金。

    總結下來，買下這套房每年都要額外支出3萬3147紐元（約新台幣66.7萬元），而且公寓目前還有漏水的問題，維修費用要由誰支付或支付比率多少，需要經過訴訟才能決定，所以買家面臨著不少問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    劍指投資客！紐西蘭成功抗疫房價年增逾兩成 政府出招打房
    2021/03/23 16:58

    劍指投資客！紐西蘭成功抗疫房價年增逾兩成 政府出招打房
    打炒房無效？國泰金：逾6成民眾憂心 未來半年房價漲3％以上
    2021/03/23 14:28

    打炒房無效？國泰金：逾6成民眾憂心 未來半年房價漲3％以上

    「心若年輕 歲月不老」 仁濟院樂活課程開跑
    想住嗎？標價近45億元 拍賣史上最貴豪宅售出
    2021/02/15 15:27

    想住嗎？標價近45億元 拍賣史上最貴豪宅售出
    有夠扁！英國倫敦最窄房屋求售 價格3688萬元
    2021/02/08 09:37

    有夠扁！英國倫敦最窄房屋求售 價格3688萬元

    美國註冊基金掀旋風
    國際今日熱門
    新聞360》歐盟關注台海衝突 面對戰狼威脅態度大轉彎
    2021/04/24 17:00

    新聞360》歐盟關注台海衝突 面對戰狼威脅態度大轉彎 影片

    美國FDA宣布恢復接種嬌生疫苗
    2021/04/24 12:14

    美國FDA宣布恢復接種嬌生疫苗

    中國恐怖文字獄！囚禁作家、詩人數量全球最多
    2021/04/24 12:33

    中國恐怖文字獄！囚禁作家、詩人數量全球最多

    中國維權律師高智晟失蹤逾3年 傳又一家族成員受迫害身亡
    2021/04/24 13:13

    中國維權律師高智晟失蹤逾3年 傳又一家族成員受迫害身亡

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播