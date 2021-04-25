悚！西班牙男弒母「肢解千塊」還餵狗吃...犯案原因曝光

西班牙男弒母「肢解千塊」還餵狗吃，犯案原因曝光。（圖擷取自推特）

2021/04/25 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙發生一起兇殘的弒母案，26歲男子勒死自己66歲的母親後，將她的屍體切碎成1千多塊，分裝在許多容器中冷藏保存，在2週內陸續食用，甚至還餵給狗吃，他於本月21日在法庭上坦承，犯下此案是因為聽到許多幻聽環繞耳邊，直叫他「殺死母親」。

綜合外電報導，這起事件發生在2019年，當時26歲的男子戈麥斯（Alberto Sánchez Gómez）與66歲的母親瑪麗亞（Maria Soledad Gómez）在馬德里的公寓看電視時發生口角，耳邊不斷迴盪鄰居、熟人、名人的聲音要他「殺死母親」，恍惚之間便勒死了她，並將屍體拖到臥室的床上，拿出鋸子與刀具進行肢解。

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報導提到，瑪麗亞身亡後，其友人遍尋不著她，報警協尋，當警方登門拜訪時，戈麥斯大方坦承母親死在家裡，甚至直言，「我和狗正在一點一點食用她」，嚇壞警方，趕緊入門搜查，才發現四散各處的遺體，包含冰箱多個容器裡保存的肉，以及抽屜裡的骨頭等等，罪證確鑿之下，戈麥斯馬上遭到逮捕。

報導補充，事後戈麥斯被判服刑15年，不過訴訟仍在進行中，戈麥斯坦承，自己有吸食毒品的前科，並且患有精神疾病，「我不能停止思考發生了什麼，我已經病了很長時間，並且躲避毒品」、「很長一段時間以來，我一直在聽到聲音並產生幻覺，這一切讓我陷入了一生中最糟糕的事情」。目前他已接受精神病學檢查，結果尚未出爐，若他被判犯下殺人罪與褻瀆屍體罪，恐將賠償兄長10萬8000美元（約台幣303萬元）巨款。

Alberto Sánchez Gómez, de 28 años, está acusado del homicidio de su madre y de descuartizar su cadáver para comérselo https://t.co/iaf34E0EXq — EL PAÍS （@el_pais） April 19, 2021

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