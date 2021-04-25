中國新型兩棲攻擊艦「海南號」服役 專家：有望部署南海

中國最新型兩棲攻擊艦「海南號」23日服役。（圖擷取自微博）

2021/04/25 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍海軍23日在海南省三亞某軍港舉行服役典禮，其中包括中國最新銳大型兩棲攻擊艦、075型兩棲攻擊艦「海南號」，專家認為，海南號未來將部署於南海，並隸屬於南部戰區海軍，而此舉也是中國向鄰國傳遞的一項訊息。

根據《南華早報》報導，中國國家主席習近平23日參加海軍服役典禮，中國首艘075型兩棲攻擊艦「海南號」在此正式服役，在典禮中服役的艦艇還包括055型飛彈驅逐艦「大連號」，以及094A型戰略彈道飛彈核子潛艦「長征18號」。075型兩棲攻擊艦排水量約4萬噸，可搭載30架直升機和數百名士兵，可運送各式氣墊登陸艇、兩棲突擊車、主戰坦克進行兩棲作戰，除了「海南號」之外，中國目前還有兩艘075型兩棲攻擊艦正在試航中。

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鳳凰衛視軍事評論員宋忠平表示，海南號未來將隸屬於南部戰區，並部署至南海，但海南號除了負責南海海域外，也可能用於對台任務或其他跨洋任務，由於台灣、菲律賓、汶萊、馬來西亞和越南等國和中國領土主權爭端，未來海南號可能會在南海中扮演吃重的戰略角色。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院研究員許瑞麟（Collin Koh）認為，解放軍最先進的兩棲攻擊艦部署於南部戰區等同於中國向鄰國傳達的訊息，鄰國可能覺得有必要通過升級自己的武裝力量並尋求大國支持，藉此來應對「不斷擴大的不對稱性」，同時也會特別關注、提防這艘新銳兩棲登陸艦。

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