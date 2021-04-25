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    亞美尼亞大屠殺106週年 拜登正式宣告為種族滅絕

    美國總統拜登今天在亞美尼亞大屠殺106週年之際，正式宣告當時的這場悲劇為種族滅絕。圖為美國亞美尼亞後裔紀念此一事件的畫面。（路透）

    美國總統拜登今天在亞美尼亞大屠殺106週年之際，正式宣告當時的這場悲劇為種族滅絕。圖為美國亞美尼亞後裔紀念此一事件的畫面。（路透）

    2021/04/25 01:30

    〔中央社〕美國總統拜登今天在亞美尼亞大屠殺106週年之際，正式宣告當時的這場悲劇為種族滅絕。這是首位美國總統做出這類宣告。

    第一次世界大戰期間及戰後，於1915年4月24日起至1923年間，在土耳其的前身鄂圖曼帝國統治下，估計有150萬亞美尼亞人，因系統性驅逐、飢餓和謀殺而喪生，其中大部分發生於1919年之前。

    在106年後的今天，拜登（Joe Biden）透過聲明向受難者致意，期許歷史不會被遺忘，並時時保持警戒，反對各種形式的仇恨腐蝕影響。

    在今天做出宣告前，拜登昨天曾與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）通話。根據白宮釋出的通話摘要，雙方談到兩人同意就這兩個北大西洋公約組織（NATO）成員國間相關議題，「建立更進一步合作關係」。白宮方面並未說明兩人是否有談到拜登將在今天宣告亞美尼亞大屠殺為種族滅絕。

    不過，不具名的土耳其官員告訴獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye），拜登已向艾爾段預告，打算作出上述宣告，「艾爾段已就此作出適當回應」、「倘若拜登如此宣告，安卡拉會發表措辭強硬聲明」。

    這名官員還說，兩位總統在電話中都沉著冷靜，不過艾爾段針對拜登即將作出的宣告表達反對。

    土耳其強烈反對種族屠殺說法，強調亞美尼亞誇大族裔死亡人數，且鄂圖曼帝國瓦解時，土耳其裔同樣死傷慘重。用「種族滅絕」來形容此一事件對土耳其領導人而言十分敏感，認為那是一場造成雙方都死傷慘重的悲劇。

    但包括法國、加拿大、巴西、德國、俄羅斯、波蘭、荷蘭等至少29國承認事件屬種族滅絕。美國聯邦參議院2019年也曾通過決議，承認亞美尼亞大屠殺是種族滅絕。

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