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    史上第2隻！50歲大白鯊極罕見橫渡大西洋中洋脊

    1條長逾5公尺，年紀已達50歲的雌性大白鯊努庫米今年4月5日成為第2隻橫渡大西洋的大白鯊。（圖取自Ocearch/Chris Ross）

    1條長逾5公尺，年紀已達50歲的雌性大白鯊努庫米今年4月5日成為第2隻橫渡大西洋的大白鯊。（圖取自Ocearch/Chris Ross）

    2021/04/24 22:51

    〔即時新聞／綜合報導〕1條長逾5公尺，年紀已達50歲的雌性大白鯊努庫米（Nukumi）在2020年10月在加拿大被裝上衛星發報器，今年2月22日離開美國北卡羅來納州海岸，4月5日成功越過大西洋中洋脊，是繼2014年4月的大白鯊莉迪亞（Lydia）後，第2隻橫渡大西洋的大白鯊，極為罕見。

    綜合外媒報導，重達1606公斤、長逾5公尺的雌性大白鯊努庫米，過去通常活躍於美國與加拿大東岸，沿著海岸線南北來回活動，去年10月非營利科學組織OCEARCH在牠的背鰭上裝置了鯊魚追蹤器，並藉由努庫米身上的傷痕推估牠已經超過50歲，今年2月22日，衛星顯示牠離開美國北卡羅來納州海岸。

    努庫米朝向大西洋中央游去，過程中還曾一路南下抵達溫暖的佛羅里達外海，接著行進路線轉往東方，開始橫渡大西洋，直至本月5日成功穿越大西洋中洋脊，至本月11日依舊在中洋脊以東的區域活動；研究團隊解釋，像大白鯊這樣的動物越過海洋中央的山脈實屬罕見，牠們很少能夠越過大西洋中洋脊。

    研究團隊發現，努庫米每天游泳70公里，科學家研判牠的「壯遊」動機是因為懷孕了，為了遠離其他公鯊才會長途跋涉，尋找安全的分娩之處，且腹中幼鯊的數量可能多達100多條，目前推測努庫米如果沒回頭，可能會前往大西洋東部島嶼，如亞速爾群島；也可能前往其他地方，如地中海或英國。

    觀看影片請點擊下方連結

    OCEARCH大白鯊努庫米（Nukumi）介紹影片

    努庫米今年2月下旬開始朝向大西洋中央游去，過程中還曾一路南下抵達溫暖的佛羅里達外海，接著行進路線轉往東方，開始橫渡大西洋。（圖取自Ocearch/Chris Ross）

    努庫米今年2月下旬開始朝向大西洋中央游去，過程中還曾一路南下抵達溫暖的佛羅里達外海，接著行進路線轉往東方，開始橫渡大西洋。（圖取自Ocearch/Chris Ross）

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