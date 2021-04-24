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    Line個資外洩爭議 日本個資委員會將定期監督

    日本「個人資料保護委員會」昨（23）日表示，關於LINE用戶的個人資料，是否有被中國相關企業瀏覽的問題，目前委員會已對LINE實施了行政指導。（路透）

    日本「個人資料保護委員會」昨（23）日表示，關於LINE用戶的個人資料，是否有被中國相關企業瀏覽的問題，目前委員會已對LINE實施了行政指導。（路透）

    2021/04/24 22:57

    〔即時新聞／綜合報導〕日本有8600萬人使用LINE通訊軟體，不過日前卻爆出，LINE日本使用者個資外洩中國的爭議，影響在日本持續延燒。對此，日本「個人資料保護委員會」昨（23）日表示，關於LINE用戶的個人資料，是否有被中國相關企業瀏覽的問題，目前委員會已對LINE實施了行政指導。

    共同社報導，委員會認為，日本LINE將業務外包給中國相關企業的監督體制不夠充分。委員會表示，目前沒有明確違反《個人資料保護法》的情況，但已要求LINE及其母公司Z控股公司（Z Hodlings）在一個月內彙整並回報改善情況。

    據報導，委員會也說，今後會有定期的監督審查，以掌握用戶個人資料的使用狀況；此外，LINE應充分探討相關公司的技術人員，擁有用戶個人資料權限的範圍和必要性。

    據了解，LINE於3月17日發佈消息表示，中國相關公司的4名技術人員從2018年夏季前後，在研發過程中能夠進到日本國內的伺服器，並瀏覽訊息資料，目前已確認至少進入了伺服器32次，不過目前未發現中國的相關企業把日本用戶個人信息發往外部等的違規使用。

    LINE當時表示，「非常抱歉給大家帶來擔憂和困擾。我們將真誠接受指導，透過合適的改善措施，恢復用戶對我們的信任。」

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