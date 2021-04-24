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    貨輪過境埃及遭扣押！船東不付錢船長還落跑 船員慘待船上4年

    敘利亞男子2017年5月成為貨輪船員，貨輪遭埃及扣押，開啟了他長達4年的監禁惡夢。埃及貨輪示意圖。（美聯社檔案照）

    敘利亞男子2017年5月成為貨輪船員，貨輪遭埃及扣押，開啟了他長達4年的監禁惡夢。埃及貨輪示意圖。（美聯社檔案照）

    2021/04/24 01:01

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒近日報導，「MV Aman」貨輪在2017年過境埃及，因船東未繳交燃料費，導致貨輪被扣押在蘇伊士運河錨地，船長還上岸落跑，1名船員在不知情的狀況下簽署法院文件，莫名奇妙成為貨輪的法定監護人，在船上一待就是4年，期間目睹運河發生的大小事，包括長賜輪上月23日塞住運河，他直到本週五（23日）才得以搭機返國。

    綜合外媒報導，敘利亞男子艾沙（Mohammed Aisha）2017年5月成為「MV Aman」貨輪船員，船舶啟程不到2個月，在前往西班牙的旅途中過境埃及補給，黎巴嫩承包商竟然未支付燃料費，位於巴林的船東也沒付錢，埃及政府又發現船隻有其他問題，法院因此扣押「MV Aman」貨輪。

    艾沙指出，當時埃及政府官員帶著法院文件要求他簽字，他完全不懂文件上寫著什麼內容，卻還是依照要求簽名了，幾個月過去後，他看到其他船員以及船長陸續下船，自己卻不被允許離開，護照還被埃及政府沒收，這才發覺事情不對勁，原來他在簽字後，已成為「MV Aman」貨輪的法定監護人。

    根據這份法院文件，直到「MV Aman」貨輪被拍賣之前，艾沙必須善盡監護人職責，不可以離開船隻，最後他1人擔起船長、大副、廚師、水手、清潔工的角色，甚至在自己的母親過世時，他都沒能回家見老人家最後一面，幸好國際運輸工人聯合會（ITWF）去年12月受理了艾沙的案子，讓他從船上釋放出來，艾沙回顧這4年猶如坐牢，也很高興在週五返鄉。

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