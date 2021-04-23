為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美媒實測騙過特斯拉自駕系統 駕駛座無人照樣行駛

    2016年加州舊金山一輛特斯拉S型處於自動輔助駕駛模式的情況。（路透檔案照）

    2016年加州舊金山一輛特斯拉S型處於自動輔助駕駛模式的情況。（路透檔案照）

    2021/04/23 23:41

    〔編譯管淑平／綜合報導〕電動車特斯拉的「自動輔助駕駛」（Autopilot）功能為該公司標榜可「提高安全和駕駛便利性」的一項特色，不過，美國具影響力的「消費者報告」（Consumer Reports）實際測試發現，可輕易「騙過」這套系統，即使沒有人坐在駕駛座，也能使用該功能。

    日前一輛特斯拉在德州撞毀造成2人死亡的事故，促使「消費者報告」決定探究特斯拉的「自動輔助駕駛」功能，並於22日發表測試報告。特斯拉的「自動輔助駕駛」可自動控制車輛行進方向、加減速，但是須駕駛人專注行車狀況，包括駕駛人手要放在方向盤上，繫上安全帶，開啟車門也會導致該功能解除。

    該刊車輛測試資深總監費雪（Jake Fisher）和專案經理芬克豪斯（Kelly Funkhouser）以2020年份的Model Y車型在測試車道上測試，費雪坐在駕駛座並繫上安全帶，芬克豪斯坐在後座；費雪啟動自動輔助駕駛後，用重物模擬駕駛人手的重量，即使人不在駕駛座上，車子仍能加、減速行進、停下，且經多趟測試，車子都未偵測到沒人坐在駕駛座上、沒人手放在方向盤上、駕駛座無負重。

    費雪說，「在我們的測試中，這套系統不僅未能確保駕駛人專注行車狀況，連是否有駕駛人都不能判斷」，「當我們了解這麼輕易就能騙過這些安全機制，覺得有點嚇人，我們證明了安全機制明顯不足」。

    上週末德州發生的該起車禍為2019年份的Model S特斯拉，高速行駛在一條蜿蜒小路上過彎失控撞樹起火，車上2人死亡；警方表示他們相信車禍發生時駕駛座沒人，因為車上2人一人坐在副駕駛座，另一人坐在後座。警方的說法使外界懷疑是「自動輔助駕駛」系統的問題，但是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）推文表示，目前為止取得的紀錄顯示，當時並未啟動該功能，「而且標準自動輔助駕駛要求行駛在有車道線道路才能啟動，那條路並沒有（車道線）。」

    德州這起車禍還在調查中，兩名民主黨籍聯邦參議員也致函美國國家公路交通安全管理署（NHTSA）調查此事。消費者報告測試報告提醒民眾千萬不能自行嘗試測試，他們在測試場、有安全人員待命，且由受過訓練的試駕員測試。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    博得中國芳心！3月狂賣3.5萬輛 特斯拉在中創銷量紀錄
    2021/04/10 17:54

    博得中國芳心！3月狂賣3.5萬輛 特斯拉在中創銷量紀錄
    特斯拉開放比特幣購車 投行：為加密貨幣世界的開創性時刻
    2021/03/25 10:46

    特斯拉開放比特幣購車 投行：為加密貨幣世界的開創性時刻

    4月油桐花登場！華城喜迎「五月雪」
    說到做到！馬斯克宣佈：可用比特幣買特斯拉了
    2021/03/24 16:17

    說到做到！馬斯克宣佈：可用比特幣買特斯拉了
    特斯拉資安疑慮？消費者報告：車內鏡頭恐侵犯隱私
    2021/03/24 12:34

    特斯拉資安疑慮？消費者報告：車內鏡頭恐侵犯隱私

    江翠北側怎麼選？中正路門牌最搶手
    國際今日熱門
    只是閱兵？ 俄羅斯宣佈23日自烏俄邊境撤軍
    2021/04/23 05:57

    只是閱兵？ 俄羅斯宣佈23日自烏俄邊境撤軍

    中國名校共創「雄安大學」 校徽曝光王丹嘆：史上最醜
    2021/04/23 06:02

    中國名校共創「雄安大學」 校徽曝光王丹嘆：史上最醜

    新聞360》拜登抗中要角掌管印太 對台釋放「重要訊號」
    2021/04/23 17:00

    新聞360》拜登抗中要角掌管印太 對台釋放「重要訊號」 影片

    武漢肺炎》病毒攻進聖母峰 挪威登山客確診直升機急送下山
    2021/04/23 05:51

    武漢肺炎》病毒攻進聖母峰 挪威登山客確診直升機急送下山

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播