美媒實測騙過特斯拉自駕系統 駕駛座無人照樣行駛

2016年加州舊金山一輛特斯拉S型處於自動輔助駕駛模式的情況。（路透檔案照）

2021/04/23 23:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕電動車特斯拉的「自動輔助駕駛」（Autopilot）功能為該公司標榜可「提高安全和駕駛便利性」的一項特色，不過，美國具影響力的「消費者報告」（Consumer Reports）實際測試發現，可輕易「騙過」這套系統，即使沒有人坐在駕駛座，也能使用該功能。

日前一輛特斯拉在德州撞毀造成2人死亡的事故，促使「消費者報告」決定探究特斯拉的「自動輔助駕駛」功能，並於22日發表測試報告。特斯拉的「自動輔助駕駛」可自動控制車輛行進方向、加減速，但是須駕駛人專注行車狀況，包括駕駛人手要放在方向盤上，繫上安全帶，開啟車門也會導致該功能解除。

請繼續往下閱讀...

該刊車輛測試資深總監費雪（Jake Fisher）和專案經理芬克豪斯（Kelly Funkhouser）以2020年份的Model Y車型在測試車道上測試，費雪坐在駕駛座並繫上安全帶，芬克豪斯坐在後座；費雪啟動自動輔助駕駛後，用重物模擬駕駛人手的重量，即使人不在駕駛座上，車子仍能加、減速行進、停下，且經多趟測試，車子都未偵測到沒人坐在駕駛座上、沒人手放在方向盤上、駕駛座無負重。

費雪說，「在我們的測試中，這套系統不僅未能確保駕駛人專注行車狀況，連是否有駕駛人都不能判斷」，「當我們了解這麼輕易就能騙過這些安全機制，覺得有點嚇人，我們證明了安全機制明顯不足」。

上週末德州發生的該起車禍為2019年份的Model S特斯拉，高速行駛在一條蜿蜒小路上過彎失控撞樹起火，車上2人死亡；警方表示他們相信車禍發生時駕駛座沒人，因為車上2人一人坐在副駕駛座，另一人坐在後座。警方的說法使外界懷疑是「自動輔助駕駛」系統的問題，但是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）推文表示，目前為止取得的紀錄顯示，當時並未啟動該功能，「而且標準自動輔助駕駛要求行駛在有車道線道路才能啟動，那條路並沒有（車道線）。」

德州這起車禍還在調查中，兩名民主黨籍聯邦參議員也致函美國國家公路交通安全管理署（NHTSA）調查此事。消費者報告測試報告提醒民眾千萬不能自行嘗試測試，他們在測試場、有安全人員待命，且由受過訓練的試駕員測試。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法