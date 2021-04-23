武漢肺炎》英國32人打AZ疫苗死於血栓 兒科教授：仍屬罕見

英國藥品與保建品管理局指出，至今已有168人接種AZ疫苗後出現血栓症狀，其中32人死亡。（歐新社檔案照）

2021/04/23 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗仍存在血栓疑慮，英國藥品與保建品管理局（MHRA）週四指出，累積至今已有168人接種AZ疫苗後出現血栓症狀，其中有32人死亡；當地兒科學教授說，血栓現象仍屬罕見。

綜合外媒報導，「黃牌計畫（Yellow Card Scheme）」指出，出現血栓的168人，包含93名女性與75名男性，年齡區間為18歲至93歲，其中有77人出現腦靜脈竇血栓，另外91人則出現嚴重血栓伴血小板減少症（血小板數量較低）。英國黃牌計畫蒐集因藥物所產生的不良反應，對市售藥品和疫苗的安全性進行監控。

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儘管如此，英國藥品與保建品管理局仍認為利大於弊，因應血栓風險，英國政府也在4月同意為30歲以下的民眾提供其他疫苗。目前在英國有2120萬人接種AZ疫苗，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診與死亡數量也在接種AZ疫苗後明顯降低。

英國布里斯托爾大學兒科學教授芬恩（Adam Finn）指出，血栓現象仍屬罕見情況，並認為疫苗能有效讓確診數字降低。

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