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    「現在的我們只有地球」 馬斯克灑28億廣徵減碳技術

    馬斯克宣布提供1億美元獎勵排碳技術研發。（法新社）

    馬斯克宣布提供1億美元獎勵排碳技術研發。（法新社）

    2021/04/23 11:44

    〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克當地時間週四宣布，提供1億美元（約新台幣28.3億元）獎金鼓勵各界人士發展解決氣候變遷方法，強調「現在的我們只有一顆星球」。

    即便馬斯克的太空公司SpaceX長期目標為殖民火星，但全球暖化危機迫在眉睫，這讓他呼籲，「現在的我們只有一顆星球，縱使世界末日的機率只有0.1％，為何我們還要冒這種風險？太不智了！」

    馬斯克先前已預告要提供1億美元徵集減碳策略，被譽為是「史上最大手筆激勵獎金」。他在當地時間週四「世界地球日」進一步說明細節，這項活動將一路進行至2025年。

    氣候暖溫導致的融冰助長了熱帶氣旋強度，也害沿岸地區的夏季洪災更加頻繁。目前所謂的「碳捕集與封存」獲得越來越多關注，各國也紛紛宣示未來數十年減碳目標，但科學家表示，排碳技術會是能否在2050年達成碳中和的關鍵之一。

    雖然碳捕集技術已開始在矽谷萌芽，但距離商用還有一大段距離，因為現在移除每噸碳要花上超過300美元，全球的年總排放量則約500億噸。

    馬斯克說，「這需要時間來想出正確的解決方式，尤其是要想辦法讓排碳的經濟效益達到最佳。」活動由加州非營利基金會XPRIZE主辦，目標是找出能實際每年排碳1000噸的方案，且數字要有大規模成長潛力。

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