英中關係嚴重動搖！國會宣布中國犯危害人類罪、種族滅絕

英國國會週四一致宣布中國對新疆維吾爾族和該國少數民族犯下「危害人類罪」（crimes against humanity）與「種族滅絕」（genocide）。（法新社）

2021/04/23 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國對新疆維吾爾族與少數民族的迫害，已經成為國際共同譴責的重大事件，英國政府對此立場較為保守，但國會通過宣布中國犯下「危害人類罪」（crimes against humanity）與「種族滅絕」（genocide），此為非常嚴重的指控，外媒認為將破壞英中關係。

英國獨立新聞台《ITV》報導，英國國會週四一致宣布中國對新疆維吾爾族和該國少數民族犯下「危害人類罪」（crimes against humanity）與「種族滅絕」（genocide），英國下議院批准該動議，並呼籲政府採取行動，履行國際人權法的義務，現在英國已經跟上美國、加拿大、荷蘭的腳步，一同譴責中國對維吾爾族與少數民族的壓迫。

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前保守黨領導人史密斯（Iain Duncan Smith）振奮地說，這是歷史性的一刻，報導則指出，儘管此舉不會對英國政府政策產生實質影響，但肯定會破壞英中關係，英國政府先前曾表示，倖存者的證詞稱新疆有超過百萬人未經審判就被拘留，且居留營存在有虐待、強暴、絕育等恐怖做法。目前中國已經制裁了至少9名批評中國的英國人士。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）先前指出，中國對新疆維吾爾人的迫害，是這個時代最嚴重的人權危機之一，並與美國、加拿大、歐盟協調，針對中國涉及迫害維吾爾族的官員實施制裁。

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