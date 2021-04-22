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    槓上中國 菲律賓考慮在南海島礁興建設施

    菲律賓海岸防衛隊（PCG）的小艇，監控集結在牛軛礁海域的中國海上民兵船。（歐新社）

    菲律賓海岸防衛隊（PCG）的小艇，監控集結在牛軛礁海域的中國海上民兵船。（歐新社）

    2021/04/22 23:53

    〔國際新聞中心／綜合報導〕就在菲律賓總統杜特蒂揚言將調派軍艦開往南海「伸張主權」後，菲國武裝部隊總司令索貝哈那（Cirilito Sobejana）22日進一步表示，軍方正考慮參照中國的作法，在西菲律賓海島礁上興建設施。軍方已將提案送交直屬總統府的「西菲律賓海國家工作小組」（NTF-WPS）審議。

    西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲國200海里專屬經濟海域（EEZ）範圍。索貝哈那表示，正考慮在該地區興建設施，「就像中國正在做的」，以強化菲國的地位。他強調，馬尼拉當局之所以未在西菲律賓海島礁興建設施，是因為東南亞各國協議不要在南海地物上建設，但「中國已違反（協議）」。

    中國與東南亞國家協會（ASEAN）10個會員國於2002年簽訂「南海各方行為宣言」，規定「各方承諾保持自制，不採取使爭議複雜化、擴大化和影響和平與穩定的行動，包括不在無人居住的島、礁、灘、沙或其他自然構造上採取居住行動，並以建設性方式處理分歧。」

    菲國指控，3月下旬以來，約220艘中國海上民兵船隻集結南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）海域，至4月11日雖僅剩9艘中國船隻停留該處，但仍有至少240艘中國海警船和民兵船仍在菲國專屬經濟海域盤桓，菲國外交部已多次向北京提出外交抗議。但中方堅稱中國漁船只是在該處「避風」，不存在所謂的「海上民兵船」。

    菲國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）指控，中國的目的是要在有主權爭議的南海地區佔領更多島礁；中國以前佔領菲國宣稱擁有主權的黃岩島（Scarborough Shoal）和美濟礁（Mischief Reef），就是明目張膽侵犯菲國主權的先例。

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