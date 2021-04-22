比利時駐韓大使夫人涉嫌掌摑店員 使館發文致歉

比利時駐韓大使夫人（左）日前涉嫌在服飾店掌摑店員，引發熱議。（擷自「세계일보」you tube 頻道）

2021/04/22 18:51

〔中央社〕比利時駐韓大使夫人日前涉嫌在服飾店掌摑店員，引發熱議。比利時駐韓大使館今天以大使名義發布道歉文，並表示大使夫人中風入院，暫無法配合警方調查。

韓聯社報導，比利時駐韓大使館今天在臉書發文表示：「對於4月9日發生與大使夫人有關事件，比利時駐韓大使表達深切遺憾，並代表夫人向被害者致歉。」

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韓媒報導，一名婦女4月9日在龍山區一間服飾店不滿被誤會偷竊，打了店員一巴掌，警方立案調查。動粗婦女被起底為比利時駐韓大使夫人。韓國外交部今天也公開呼籲大使夫人積極配合調查，並向被害者道歉。

比利時大使在道歉文中表示，「無論發生什麼事，都不容她（大使夫人）做出這種行為」，但也說明大使夫人在上週因腦中風入院，目前仍在治療，暫時無法配合警方調查。

根據YTN等韓媒公開監視器畫面及店員證詞，大使夫人在9日當天下午在事發服飾店停留約一小時，期間換穿多套衣服，但未消費就離開。店員稱大使夫人當時穿著衣服與店內款式相似，因此追上去確認。

店員表示，這名女客人當時講中文，她便用英文道歉並表示要確認衣物，發現誤會後再次道歉並返回店內，不料女客人再次回到店裡，直接走入櫃檯抓住店員，以英文表示抗議，還大力打了店員一巴掌。

監視器畫面曝光後，引起韓國網友熱烈討論，找出大使夫人過去在電視節目出現畫面，顯明大使夫人來自中國。還有眼尖網友發現大使夫人竟然穿著鞋子直接試穿白色褲子，此舉也引發批評。

對於外界質疑大使夫人可能因外交豁免權免於受罰，韓國外交部官員表示，當局持續嚴正處理關於駐韓外交使團的違法行為，本案也將配合調查機關積極處理。

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