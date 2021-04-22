謠言終結站》普廷驚人發言引白宮喊話？事實查核：扭曲捏造

近日網傳俄羅斯總統普廷（見圖）發表驚人對話，引來美國白宮發言人喊話俄羅斯「保持冷靜和克制」。對此，台灣事實查核中心經調查後指出，是錯誤訊息。（美聯社）

2021/04/22 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）發表驚人對話，更向「四大戰區司令發出號令」，引來美國白宮發言人向俄羅斯喊話，「保持冷靜和克制」。對此，台灣事實查核中心經調查後指出，是錯誤訊息。

近日許多社群媒體流傳一則訊息，內容寫到，「普廷沙場點兵向四大戰區司令發出號令，若北大西洋公約組織（北約）在黑海挑釁，向俄羅斯發射飛彈，普廷將下令用核武器反擊，並在5天內占領歐洲8國首都。」此外訊息也表示，普廷宣布，「俄羅斯的陸軍、航空軍、海軍、導彈部隊全部進入臨戰狀態。」

請繼續往下閱讀...

傳言也指稱，普廷這番話引來美國白宮發言人向俄羅斯喊話，「我們希望俄羅斯保持冷靜和克制，沒有人想要挑戰俄羅斯主權。」此外，傳言更稱，美國國家智庫「蘭德公司（RAND Corporation）」也建議美國總統拜登（Joe Biden），「不要把俄中逼得太緊，以免引發世界大戰。」此傳言也有其它版本，以文字或圖文的形式流傳。

然而，台灣事實查核中心經查後表示，傳言所引述的普廷發言，並非近期事件，而是出自中國媒體《看看新聞》於2018年的記錄片《世界秩序2018》中的報導，也並無如傳言所說的「沙場點兵」或「向四大戰區司令發出號令」等事。此外，普廷的原始發言中，也沒有「進入臨戰狀態」、「叫三軍作好準備」，以及「在5天內占領歐洲8國首都」等語句。

台灣事實查核中心再指出，普廷發言的原始事件時間是在2018年3月，而當時美國總統為川普（Donald Trump），並不是拜登，因此傳言宣稱「蘭德公司向美國總統拜登建議」，很明顯是錯誤訊息。

此外，台灣事實查核中心以關鍵字搜尋《美聯社》、《CNN》、《Fox》、《路透》等各大媒體，分別查找2018年3月到4月間，以及今年1月1日到4月21日間的報導，都沒有見到傳言所宣稱的「美國白宮發言人立即喊話俄羅斯」相關報導。

因此，綜合以上查證，傳言內容皆為「錯誤」訊息，台灣事實查核中心表示，此傳言試圖引用且扭曲普廷過去談話，並捏造假訊息，誤導讀者以為是美俄近期的互動。

近日傳言稱，普廷沙場點兵向四大戰區司令發出號令，若北大西洋公約組織（北約）在黑海挑釁，向俄羅斯發射飛彈，普廷將下令用核武器反擊，並在5天內占領歐洲8國首都。（圖擷取自台灣事實查核中心網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法