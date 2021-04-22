父子聯手隱匿資產！俄女纏訟近5年拿到177億贍養費

俄羅斯億萬富豪的前妻阿赫梅多娃，昨獲英國高等法院宣判可拿到4.53億英鎊（約新台幣177億元）的贍養費。（美聯社）

2021/04/22 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕比樂透還多！俄羅斯一名億萬富豪與現居英國的前妻阿赫梅多娃（Tatiana Akhmedova）於2016年離婚，妻子指控兒子幫助前夫隱匿資產，還欠她近7000萬英鎊（約新台幣27億），如今判決結果出爐，她可拿到4.53億英鎊（約新台幣177億）的贍養費。

綜合外媒報導，俄國億萬富豪阿赫梅多夫（Farkhad Akhmedov）和前妻阿赫梅多娃於2016年離婚，她指控兒子幫助前夫隱匿資產，還欠她7000萬英鎊，雖然兒子特穆爾（Temur）辯稱此筆鉅款已經因投資失利而慘賠，但高等法院法官不採信此說法。

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報導指出，阿赫梅多娃在庭上表示，兒子特穆爾於2015年和自已聲稱投資失利，導致損失了鉅額財產，當時她原本以為兒子的投資是大學課程的一部分，因此沒放在心上，當時還立刻從家中前往倫敦薩里的公寓安慰兒子，但沒想到竟是父子隱匿資產的前奏。

報導也說，2016年阿赫梅多娃與丈夫離婚後，便訴求法律戰爭取權益，纏訟近5年的爭產風波，英國高等法院採信了她遭前夫「欠了鉅額贍養費」，還被兒子「蓄意隱匿資產」的說辭，於當地時間21日判決她可拿到4.53億英鎊（約新台幣177億）的贍養費。

俄羅斯億萬富豪的兒子特穆爾，日前和母親針對贍養費爭端開庭。（路透）

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