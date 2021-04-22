反制車臣同志圍捕計畫 德國非政府組織起訴5名車臣領導人

車臣總統拉姆贊·卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）因迫害同志遭德國非政府組織起訴。（美聯社）

2021/04/22 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕車臣共和國2017年傳出同志圍捕計畫，多名同志因性傾向而喪命。近日車臣5位專制領導人因此遭德國非政府組織起訴，這5位以車臣總統拉姆贊·卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）為首，其餘都是他的親信。

英國媒體《衛報》表示，他們已看過這97頁的起訴書摘要，內容指控車臣軍方動用國家機器謀殺150位同志，這些同志遭非法逮捕、電擊、輪毆和性暴力，整起計畫從2017年2月開始執行。

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此項起訴案件由俄國的LGBT組織及歐洲憲法和人權中心（ECCHR）提起，ECCHR是德國的一個非政府組織。多年來，俄國的LGBT組織一直幫助車臣同志逃離該地。

歐洲憲法和人權中心的創立者表示，「若沒有完善的司法系統可懲罰些犯國際重罪的人，德國要向大家表示，歐洲對這些罪犯可不是避風港。」他又補充，「德國很願意也必須跳出來承擔此任務，我們可代表整個歐洲和國際聯盟。」

這5位遭起訴的車臣領導人中，有兩位已遭歐盟、英國和美國制裁，分別是卡迪羅夫的貼身保鑣兼車臣副總統，阿布扎耶德·維斯穆拉多夫（Abuzayed Vismuradov），以及車臣俄羅斯內政部警察局長阿尤布·卡塔耶夫（Ayub Katayev）。

德國卡爾斯魯厄（Karlsruhe ）的總檢察長受理此案後，卡迪羅夫等人只要踏入德國領土便會遭逮捕，這對維斯穆拉多夫影響很大，因為他常去德國看牙醫。

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