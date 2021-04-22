iPhone在波音客機起火險釀禍 英官方調查：座椅設計有明顯缺失

一架由邁阿密飛往倫敦的波音787-9客機，降落前40分鐘竟然起火，緊急撲滅後才發現是iPhone釀禍。（圖翻攝自英國航空事故調查局官網）

2021/04/22 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕英國航空（British Airways）一架波音787-9客機於去年10月發生起火意外，原來是女乘客將iPhone手機放在座位充電，沒想到滑落到座椅側邊的縫隙導致起火，所幸機組員及時撲滅，飛機安全飛往目的地，英國官方調查則指座椅設計不良才釀禍。

綜合外媒報導，英航的波音787-9客機，於去年10月從美國邁阿密飛往倫敦希思羅機場（Heathrow Airport）的途中，發生飛機起火意外，降落前40分鐘，女乘客的iPhone正放在座椅插座充電，她聽到機上降落廣播便將座椅打直。

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報導指出，因為「打直坐椅」的動作，導致充電中的iPhone不慎滑落到座椅側邊縫隙，上完廁所回來的女乘客，一直聞到「硫磺味」，接著「龍捲風」似的火光，便從座椅旁邊竄出，後來機組員和乘客才驚覺是iPhone起火，趕緊關掉電源並滅火。

報導提到，撲滅火勢且濃煙散去後，機組員在燒毀的座椅旁發現一隻紅色iPhone卡在上面，由於無法取出，又擔心再次起火，因此只好請另一位機組員拿著滅火器在一旁待命，40分鐘飛機降落後，地面的消防人員趕緊前往善後。

報導也說，英國航空事故調查局（AAIB）的官方報告指出，機上坐椅設計有明顯缺失，並沒有任何能阻擋電子設備滑到座椅內的裝置，目前歐洲航空安全局（EASA）及國際座位委員會（SAE）皆已向英國民航局（CAA）提出改善座椅設計的安全建議。

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