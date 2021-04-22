比利時駐南韓大使夫人打罵、掌摑服飾店員 遭起底出生於中國

比利時駐南韓大使夫人相雪秋（紅圈處）日前在首爾龍山區逛街，遭店員誤以為偷竊，事後不接受店員道歉，大鬧服飾店，還推打、掌摑店員。（翻攝세계일보youtube頻道）

2021/04/22 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕好大官威！比利時駐南韓大使萊斯庫耶（Peter Lescouhier）夫人相雪秋日前在首爾龍山區逛街，在一間服飾店逗留1小時後離開，店員誤以為相雪秋商品未結帳便離開，儘管誤會釐清後，店員致歉，相雪秋並不買帳，回到服飾店闖進收銀台打罵、掌摑店員，事件曝光引起議論。對此，南韓外交部呼籲比利時使館配合調查，而相雪秋出生於中國的底細也遭網友起底。

綜合媒體報導，相雪秋本月初在首爾龍山區一間服飾店逗留1小時，過程有試穿，最後沒有購買任何衣物便離開，因相雪秋身著衣物與店內商品雷同，再加上相雪秋試穿都在店內死角處，店員誤以為她未結帳便穿著商品離開，因此追出去確認，釐清狀況後也向她道歉。

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誰料，相雪秋又跑回店內理論，甚至直接闖進收銀台，指著店員怒罵，還拉扯店員；另一名店員勸架也無濟於事，還遭到相雪秋怒甩耳光，店家只好報警處理。然而，相雪秋身為外交人員眷屬，具外交特權，警方到場也無法將她逮捕或帶走，只能讓大鬧服飾店的相雪秋離開。

事件曝光，引爆南韓社會怒火，比利時使館外甚至有南韓民眾聚集抗議，要求比利時政府將相雪秋夫婦召回國，南韓外交部也提出正式抗議，呼籲比利時使館配合調查；對此，比利時使館則回應大使夫人正在住院，其餘不予置評，相雪秋事發後也未曾道歉，更讓南韓民眾怒火飆漲。

有網友相當不滿，回頭調查相雪秋底細，起底這名63歲官夫人原來出生於中國，在當時與外派到中國的萊斯庫耶相戀，2018年與萊斯庫耶外派至首爾。

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