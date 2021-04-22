為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    比利時駐南韓大使夫人打罵、掌摑服飾店員 遭起底出生於中國

    比利時駐南韓大使夫人相雪秋（紅圈處）日前在首爾龍山區逛街，遭店員誤以為偷竊，事後不接受店員道歉，大鬧服飾店，還推打、掌摑店員。（翻攝세계일보youtube頻道）

    比利時駐南韓大使夫人相雪秋（紅圈處）日前在首爾龍山區逛街，遭店員誤以為偷竊，事後不接受店員道歉，大鬧服飾店，還推打、掌摑店員。（翻攝세계일보youtube頻道）

    2021/04/22 09:50

    〔即時新聞／綜合報導〕好大官威！比利時駐南韓大使萊斯庫耶（Peter Lescouhier）夫人相雪秋日前在首爾龍山區逛街，在一間服飾店逗留1小時後離開，店員誤以為相雪秋商品未結帳便離開，儘管誤會釐清後，店員致歉，相雪秋並不買帳，回到服飾店闖進收銀台打罵、掌摑店員，事件曝光引起議論。對此，南韓外交部呼籲比利時使館配合調查，而相雪秋出生於中國的底細也遭網友起底。

    綜合媒體報導，相雪秋本月初在首爾龍山區一間服飾店逗留1小時，過程有試穿，最後沒有購買任何衣物便離開，因相雪秋身著衣物與店內商品雷同，再加上相雪秋試穿都在店內死角處，店員誤以為她未結帳便穿著商品離開，因此追出去確認，釐清狀況後也向她道歉。

    誰料，相雪秋又跑回店內理論，甚至直接闖進收銀台，指著店員怒罵，還拉扯店員；另一名店員勸架也無濟於事，還遭到相雪秋怒甩耳光，店家只好報警處理。然而，相雪秋身為外交人員眷屬，具外交特權，警方到場也無法將她逮捕或帶走，只能讓大鬧服飾店的相雪秋離開。

    事件曝光，引爆南韓社會怒火，比利時使館外甚至有南韓民眾聚集抗議，要求比利時政府將相雪秋夫婦召回國，南韓外交部也提出正式抗議，呼籲比利時使館配合調查；對此，比利時使館則回應大使夫人正在住院，其餘不予置評，相雪秋事發後也未曾道歉，更讓南韓民眾怒火飆漲。

    有網友相當不滿，回頭調查相雪秋底細，起底這名63歲官夫人原來出生於中國，在當時與外派到中國的萊斯庫耶相戀，2018年與萊斯庫耶外派至首爾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    秦檜不是奸臣變「反動」！ 中國官員寫書遭降調、書沒收
    2021/04/22 09:08

    秦檜不是奸臣變「反動」！ 中國官員寫書遭降調、書沒收
    美前財長：拜登經濟計畫 將助美與中國「一帶一路」競爭
    2021/04/22 09:08

    美前財長：拜登經濟計畫 將助美與中國「一帶一路」競爭

    數學濾鏡TMT 吸引教授眼球！
    一帶一路被唾棄！中國公使控澳洲「擠奶殺牛」奇葩言論被嗆翻
    2021/04/22 08:22

    一帶一路被唾棄！中國公使控澳洲「擠奶殺牛」奇葩言論被嗆翻
    美參院外委會通過近年最大抗中法案 強調防衛台灣急迫重要
    2021/04/22 07:50

    美參院外委會通過近年最大抗中法案 強調防衛台灣急迫重要
    國際今日熱門
    新聞360》參加國際組織有望？美推法案助台抗中「拿門票」
    2021/04/21 17:00

    新聞360》參加國際組織有望？美推法案助台抗中「拿門票」 影片

    美眉和男友在家「炸甜甜圈」拿水沖油鍋引爆炸毀容
    2021/04/21 14:19

    美眉和男友在家「炸甜甜圈」拿水沖油鍋引爆炸毀容

    泡菜大戰延燒 美媒：南韓對中國敵對感不斷增加
    2021/04/21 11:05

    泡菜大戰延燒 美媒：南韓對中國敵對感不斷增加

    中國2月出口北韓只有8萬元 3月暴增「兩國關係緊密」
    2021/04/21 11:18

    中國2月出口北韓只有8萬元 3月暴增「兩國關係緊密」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播